Canal+ Foot et Canal+ Sport gratuites jusqu’au 31 mai 2025

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

Canal+ a décidé de gâter certains de ses abonnés qui n'ont pas accès à toutes les chaînes du groupe.

Ainsi, la plateforme du groupe Vivendi a fait savoir que l’accès aux chaines Canal+ Sport, Canal+ Foot et Canal+ Cinéma(s) était désormais gratuit pour ses abonnés qui ne sont pas déjà abonnés à ces chaines. Une opération qui se poursuivra jusqu’au 31 mai 2025. La raison de ce cadeau de Noël avant l’heure n’est pas connue, mais Canal+ se permet ainsi de terminer sur une note positive alors que plusieurs informations négatives sont arrivées ces derniers jours.

Le classement après la J6 ! 📊



Lyon est quatrième, d'ores et déjà qualifié pour les barrages et en bonne posture pour jouer le top 8 🦁



Côté niçois, c'est la soupe à la grimace avec 2 points... Il faudrait un miracle aux Aiglons pour accrocher les barrages 🦅#UEL pic.twitter.com/yJRFo1qJX6 — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) December 12, 2024

L’arrêt du PassPresse et surtout celui de Disney+, en plus du fait de quitter la TNT pour ceux qui reçoivent encore Canal+ par ce biais, ont pu être mal vécus par les abonnés, qui peuvent avoir le sentiment que l’offre globale baisse, mais bien évidemment pas le coût de l’abonnement. Les bénéficiaires de cette offre ont ou vont recevoir un mail leur indiquant cette mise en service de ces chaines pour lesquelles ils n’étaient pas abonnés. Pour les passionnés de sport et notamment de football, cela constitue une bonne nouvelle car la chaine de Vincent Bolloré a tous les droits des Coupes d’Europe. Et avec les nombreux matchs dans les semaines européennes, les chaines sportives du groupe diffusent largement les affiches, y compris des clubs français parfois. Mais pas de Ligue 1 sur ces chaines, bien évidemment.