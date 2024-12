PSG ‍: Luis Enrique et Al-Khelaïfi, ça frise l'arnaque

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Alors que le PSG vit une période agitée, le succès acquis à Salzbourg 3-0 a ravi Nasser Al-Khelaifi. Le président parisien a encore répété qu'il possédait le meilleur entraîneur du monde avec Luis Enrique. Une attitude qui énerve Christophe Dugarry.

Luis Enrique est-il l'entraîneur idéal pour permettre au Paris SG de conquérir l'Europe ? Les observateurs et certains supporters en doutent sérieusement. La confiance envers le coach espagnol s'effrite même au sein de son vestiaire, en témoignent les récentes tensions avec Ousmane Dembélé notamment. Cette vague de pessimisme ne touche pourtant pas Nasser Al-Khelaifi. Le président du PSG multiplie les éloges en public concernant Luis Enrique. « On a le meilleur coach au monde. On a construit un projet pour longtemps avec lui. C'est un très bon coach », a t-il même lâché à l'issue du succès à Salzbourg 3-0.

Nasser abuse de la méthode Coué avec Luis Enrique

C'est presque devenu une habitude pour Nasser Al-Khelaifi de vanter les qualités de Luis Enrique et d'en faire le numéro 1 mondial des entraîneurs. Une belle marque de confiance alors que le PSG marque le pas en Ligue 1 (2 matchs nuls de suite) et peine en Ligue des champions. Toutefois, Christophe Dugarry doute de la sincérité de ces propos. Le consultant de RMC est de plus en plus agacé par un discours qu'il juge hypocrite et en décalage total avec la réalité.

🗣💬 Christophe Dugarry : "Au PSG, tu as un entraîneur et un président qui sont constamment dans la com'. C'est insupportable. C'est devenu un club qui fait que de la com' pour essayer de te vendre un produit, une marque, une façon de jouer. C'est indigeste." pic.twitter.com/IGH5eoxClR — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) December 11, 2024

« Ce sont des phrases qui prouvent que tu as besoin de te rassurer. T’as besoin toi de te rassurer quand tu envoies ça à la figure des supporters ou des journalistes. Si tu y crois vraiment, tu n'as pas besoin de dire ça. C’est pas toi qui dois le dire. Ce sont les autres qui doivent le dire. […] Qu’est-ce qui fait qu’il est le meilleur du monde ? J’aimerais bien qu’il m’explique comment il pense que Luis Enrique est le meilleur entraîneur du monde. […] Je trouve que ce sont des phrases inutiles. C’est insupportable. […] Le PSG, c’est devenu un club qui fait de la com' pour essayer de te vendre un produit, une marque, une façon de jouer, qui plaît à certains, qui ne plaît pas à d’autres, mais on essaie de te l’enfoncer dans la gorge. C'est indigeste. Ce PSG est indigeste pour beaucoup de gens », a t-il lâché dans Rothen s'enflamme. Reste à voir ce que le PSG fera de Luis Enrique en cas d'élimination précoce en C1 dès janvier prochain. Car à priori, on ne vire pas le meilleur entraîneur du monde aussi facilement.