Huis clos, dissolution... Les Ultras de Bordeaux appellent au calme

Dans : Bordeaux.

Par Quentin Mallet

Après les incidents survenus aux abords du Matmut Atlantique en marge de la réception du Stade Briochin le samedi 7 décembre dernier, les Ultramarines ont publié un communiqué pour appeler à l'apaisement.

Le contexte autour des Girondins de Bordeaux est définitivement chaotique. Le fait que le club en lui-même sombre, avec une rétrogradation au quatrième échelon du football français et un plan social massif qui a forcé le départ de la quasi-totalité de ses salariés, ne suffisait pas. Il fallait que des conflits émergent entre supporters. Samedi 7 décembre dernier, pour la réception du Stade Briochin, des incidents ont eu lieu entre supporters.

L'Equipe rapporte à ce propos que des membres des Ultramarines, d'ordinaire installés dans le Virage Sud, se sont positionnés près de l'entrée du Virage Nord pour empêcher ceux de la North Gate d'accéder à leur emplacement habituel. Les forces de l'ordre présentes sur place ont dû faire usage de gaz lacrymogènes pour séparer les deux groupes. Une situation conflictuelle qui ne peut durer, à l'heure où le club enchaine les huis clos. Dans un contexte tendu entre le ministère de l'Intérieur et les groupes ultras français, un tel état de fait inquiète.

Les Ultramarines appellent à l'apaisement

10/12/2024



Dans un communiqué publié ce mardi, les Ultramarines font un appel à l'apaisement avec la North Gate. L'objectif de ce message est de demander à ce que chacun mette de l'eau dans son vin dans l'intérêt du club. « Aussi, en notre âme et conscience, dans l'intérêt suprême du FCGB, et sans pressions extérieures, nous tâchons à travers ce communiqué de proposer une sortie de crise temporaire. Si la North Gate s'engage publiquement à ne plus attaquer des membres des Ultramarines ni du Virage Sud en dehors du stade ni dans le stade, à cesser les pressions et les intimidations (…), alors nous nous accorderons à conclure avec eux un pacte de non-agression », indique le communiqué. Pour rappel, un nouveau huis clos imposé aux Girondins de Bordeaux pénaliserait surtout l'équipe qui a pourtant besoin de ses supporters pour accrocher la première place de National 2 – Groupe B.

Les groupes ultras bordelais victimes d'une dissolution ?

Selon les informations de L'Equipe, neuf associations de supporters sont sous la menace d'une dissolution par le ministère de l'Intérieur. Hormis la Brigade Loire (FC Nantes), aucun nom n'a encore été officiellement cité. Une indiscrétion venue de Sud Ouest explique que les deux groupes de supporters des Girondins de Bordeaux seraient ciblés par ces mesures gouvernementales. Un possible préjudice très important pour le club au scapulaire.