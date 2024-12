OM ‍: De Zerbi révèle un problème pour Wahi

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Présent ce vendredi midi en conférence de presse, Roberto De Zerbi a révélé que son attaquant Elye Wahi avait été victime d’un problème physique et qu’il était grandement incertain pour le match entre l’OM et Lille.

Remplaçant au profit de Neal Maupay depuis plusieurs matchs, Elye Wahi peine à s’imposer à l’Olympique de Marseille. Et à priori, l’international espoirs français ne devrait pas profiter de la réception du LOSC ce samedi à 17 heures pour se relancer. D’abord car s’il est apte, il devrait être remplaçant mais surtout car il n’est pas certain de figurer dans le groupe de l’OM. En effet, son entraîneur Roberto De Zerbi a révélé il y a quelques minutes que l’ancien attaquant du RC Lens avait été victime d’un problème physique et qu’il n’était donc pas certain de pouvoir tenir sa place face aux Dogues ce samedi au Vélodrome. Un coup dur tout de même pour l’OM car les dernières entrées en jeu de Wahi étaient plutôt prometteuses, le buteur de 21 ans étant capable d’apporter plus de profondeur au jeu olympien que Neal Maupay.