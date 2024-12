Nice ‍: Moukoko vieillit de 4 ans d’un coup

Dans : OGC Nice.

Par Corentin Facy

Certains joueurs ont des polémiques qui collent à la peau, notamment au sujet de leur âge. C’est le cas de Chancel Mbemba (OM) mais aussi de la recrue niçoise du mercato estival Youssoufa Moukoko.

Prêté par le Borussia Dortmund à l’OGC Nice lors du mercato estival, Youssoufa Moukoko n’a pas vraiment marqué les esprits jusqu’à présent sur la Côte d’Azur. Auteur de seulement deux buts en Ligue 1, l’attaquant allemand fait davantage parler de lui pour les polémiques liées à son âge. Officiellement, Youssoufa Moukoko a 20 ans mais cet âge est contesté… par son père Joseph Moukoko. Dans des propos accordés à Bild, le père de l’attaquant niçois a apporté des détails troublants sur l’âge exact du joueur prêté par le Borussia Dortmund à Nice.

Moukoko aurait en réalité 24 ans

« Youssoufa a obtenu un faux acte de naissance à Yaoundé. Sur ce, je suis allé à l’ambassade et je lui ai obtenu un passeport, puis je l’ai emmené en Allemagne comme mon fils. Il est en réalité né le 19 juillet 2000. Nous l’avons rajeuni de quatre ans. Maintenant, il est né le 20 novembre 2004. Ma femme était employée par une agence qui travaille pour le sponsor du BVB Evonik, et j’étais employé directement par le BVB. Nous recevions donc de l’argent chaque mois. Nous n’avons pas travaillé. C’est comme ça que nous avons obtenu l’argent » a révélé Joseph Moukoko dans des révélations qui font énormément de bruit en Allemagne, notamment chez les supporters et les observateurs du Borussia Dortmund.

Une incroyable polémique qui ne concerne pas directement l’OGC Nice puisque l’attaquant allemand n’est que prêté par le BVB. Mais les propos du père de Youssoufa Moukoko risquent d’en étonner plus d’un sur la Côte d’Azur.