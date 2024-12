OM ‍: Paul Pogba a sept offres sur la table ‍!

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Le nom de Paul Pogba est fortement associé à l’OM ces derniers jours, mais le club phocéen n’est pas le seul à suivre de près la situation de l’international français, libre depuis la résiliation de son contrat à la Juve.

Officiellement libre de tout contrat, Paul Pogba doit maintenant choisir son futur club. Une décision déterminante pour le champion du monde 2018, qui rêve de retrouver l’Equipe de France et de disputer le Mondial aux Etats-Unis dans un an et demi. Six mois après avoir réalisé le très gros coup Adrien Rabiot, l’Olympique de Marseille est très attentif à la situation de Paul Pogba et ne s’interdit pas de foncer sur cette formidable opportunité de marché. Néanmoins, pour l’instant, Pablo Longoria et Mehdi Benatia n’ont entamé aucune démarche pour faire venir l’ancien joueur de Manchester United.

🚨🆓 #Free 🇫🇷 Qatar SC, Atlanta United, La Galaxy, Inter Miami FC, Los Angales FC, Nice, Marseille are considering a move for French midfielder Paul Pogba! pic.twitter.com/eqxUUoTjqe — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) December 11, 2024

S’ils veulent rafler la mise, les dirigeants marseillais vont cependant devoir trancher rapidement. Car si l’on se fie aux informations du journaliste Ekrem Konur, ce n’est pas moins de six clubs en plus de l’OM qui s’intéressent à Paul Pogba et qui pourraient rapidement lui faire une offre de contrat. Le spécialiste du mercato cite le Qatar SC, Atlanta United, Los Angeles Galaxy, l’Inter Miami, Los Angeles FC, Nice et Marseille parmi les prétendants les plus sérieux de Paul Pogba.

Sept clubs dont l'OM et Nice sur Pogba ?

La question est maintenant de savoir si « La Pioche » sera intéressée par une aventure en dehors de l’Europe. Si non, alors cela signifierait que seuls deux clubs de Ligue 1 sont intéressés par Paul Pogba, lequel n’attire plus du tout en Angleterre, en Italie et en Espagne comme l’avait confié Damien Degorre au début de la semaine. En tenant compte de toutes ces informations, Pablo Longoria va maintenant devoir trancher. L’OM va-t-il prendre le risque de faire signer un Paul Pogba qui n’a plus joué depuis des mois au risque de perturber une équipe qui tourne à plein régime et dans laquelle les milieux de terrain sont déjà nombreux ? C’est tout l’enjeu de cette décision pour le board marseillais.