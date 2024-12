48 millions d’euros, Manchester United annonce le prix de Rashford

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Si le PSG veut s'offrir Marcus Rashford, c'est le moment où jamais car Manchester United l'a mis en vente pour 48 millions d'euros. Deux fois moins qu'il n'y a pas si longtemps.

Ruben Amorim le sait, il n’aura pas forcément les moyens qu’a pu avoir Erik Ten Hag pour se renforcer cet hiver. Le nouveau coach portugais a bien du comprendre qu’il avait du pain sur la planche avec les derniers résultats de Manchester United, car l’effet de l’arrivée du nouveau coach n’aura pas duré bien longtemps. Avec notamment deux défaites contre Arsenal et Nottingham Forest. Pour avoir les moyens de recruter des joueurs qu’il cible, Amorim va devoir accepter de laisser partir du monde afin d’équilibrer un peu les recettes et les dépenses. Pas un problème pour l’entraineur portugais, qui estime que Marcus Rashford a fait son temps chez les Red Devils, et n’a plus forcément la tête au football.

Rashford, son prix divisé par deux

Le Daily Mail affirme ainsi que le board d’Old Trafford va écouter pour la première fois de son histoire les offres pour l’international anglais. Et l’idée sera de dire oui à la première proposition à hauteur de 40 millions de livres sterling, soit 48 millions d’euros. Rashford ne sera pas le seul joueur invité à changer d’air cet hiver, car il n’y a qu’une dizaine de joueurs jugés incontournables et invendables par le club anglais, dont Leny Yoro.

Marcus Rashford, le roi de la nuit fonce vers le PSG https://t.co/6Dxvz0kDqP — Foot01.com (@Foot01_com) December 12, 2024

Les clubs désireux de recruter Marcus Rashford sont donc prévenus, et le montant dévoilé n’a rien d’exagéré, preuve que Man U ne souhaite pas insister avec son numéro 10. Il reste à savoir si le PSG profitera de l’aubaine pour se renforcer, alors qu’un finisseur, une star et un joueur d’expérience sont demandés pour changer le visage de la formation de Luis Enrique, trop timorée dans les grands matchs. Le PSG a en tout cas les moyens et l’opportunité d’aller chercher un joueur qui plait beaucoup à Nasser Al-Khelaïfi, et ce depuis de longues années. Un montant qui est bien loin des 100 millions d'euros évoqués pour l'attaquant, après sa Coupe du monde 2022 convaincante notamment.