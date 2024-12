OM ‍: Amine Harit repousse poliment le PSG

Dans : OM.

Par Quentin Mallet

Lors d'une conférence de presse organisée pour et par des enfants de 8 à 12 ans, Amine Harit a catégoriquement refusé de s'imaginer un jour au Paris Saint-Germain. Une réponse évidente pour le milieu offensif, à peine titulaire à l'OM.

Il serait étonnant de voir un jour le Paris Saint-Germain se pencher sur Amine Harit. Le milieu de terrain marocain occupe actuellement une place de choix à l'Olympique de Marseille. Mieux, il est un joueur important du système de jeu de Roberto De Zerbi. Du moins, il l'était jusqu'à sa suspension pour un carton rouge récolté face au PSG, puis une blessure au mollet qui l'écarte pour le moment des terrains. Pendant sa convalescence, il s'est prêté au jeu de la « Kidférence de presse » à laquelle ont participé 20 jeunes âgés de 8 à 12 ans et membre du Peuple Bleu&Blanc, un programme de fidélité mis en place par le club marseillais. L'occasion pour lui de répondre aux questions des enfants qui se sont mis dans la peau de journalistes aguerris.

« Signer au PSG ? Je n'en ai pas beaucoup envie »

« Signer au PSG ? Je pense que ça va être très compliqué et je n'en ai pas beaucoup envie. Je suis très content d'être ici à Marseille, c'est un club pour lequel j'ai un très grand attachement, je ne me vois pas pour l'instant être ailleurs qu'ici », a déclaré Amine Harit qui répondait à une question sur la probabilité de le voir un jour porter le maillot du club rival. Malgré tout, l'interrogation est légitime. Natif de Pontoise (95), il s'est formé dans des clubs de la région parisienne jusqu'à ses 15 ans et son départ au FC Nantes. D'ailleurs, il a porté le maillot du Paris Saint-Germain lors de la saison 2007-2008, alors qu'il n'avait que 10 ans. Après plus de 100 matchs disputés sous les couleurs de l'OM, il est aujourd'hui difficile de croire qu'il finira un jour chez le rival. Mais attention, il ne serait pas le seul à avoir fait ce chemin.