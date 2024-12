Dimitri Payet est de retour à Marseille

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Sous contrat avec Vasco de Gama jusqu’en juin prochain, Dimitri Payet profite de la trêve au Brésil pour se ressourcer à Marseille, mais aussi pour donner de son temps auprès des enfants malades.

Même s’il n’a gagné aucun titre, Dimitri Payet est un joueur à part à l’Olympique de Marseille, où les supporters du club phocéen lui ont porté une véritable affection pendant près de dix ans. En août 2023, le meneur de jeu de l’OM a fait ses valises pour Vasco de Gama afin de terminer sa carrière de joueur. Mais dès qu’il en a l’occasion, Dimitri Payet revient à Marseille et c’est actuellement le cas, la saison étant terminée au Brésil.

🏥🇫🇷Dimitri Payet de retour à Marseille à l’Hopital La Timone.



🔵⚪️L’ancien joueur de l’#OM est parti à la rencontre des enfants malades avec l’association Soleil Bleu Azur. pic.twitter.com/GDZEEc9EEe — Football Club de Marseille (@FCMarseille) December 11, 2024

Une occasion pour l’ancien joueur de West Ham de faire profiter de sa présence aux enfants malades, comme le relaie le compte X de FC Marseille. En ce début de semaine, Dimitri Payet était en effet en visite à l’hôpital de La Timone pour donner un peu de plaisir et de bonheur aux enfants malades. Une superbe initiative avec l’association Soleil Bleu Azur, qui aura sans doute redonné le sourire à des dizaines d’enfants, et pas uniquement. Car il faut bien le dire, Dimitri Payet est comme chez lui à Marseille et tout le monde est heureux de croiser sa route lorsque l’ex-joueur de l’Equipe de France revient du Brésil.