L'ASSE relégable à Noël, le scénario catastrophe

Par Corentin Facy

Battu par Toulouse ce vendredi soir en ouverture de la 15e journée (2-1), l’ASSE est plus proche que jamais de la zone rouge.

Battu par l’Olympique de Marseille le week-end dernier, l’AS Saint-Etienne fondait beaucoup d’espoirs sur son déplacement à Toulouse pour grappiller quelques précieux points dans la course au maintien. Face à un concurrent direct, les Verts n’ont malheureusement pas fait illusions. Dépassés en première mi-temps et sauvés par le manque d’adresse des attaquants toulousains, les hommes d’Olivier Dall’Oglio ont craqué en fin de match et ont concédé une défaite logique. La crise de résultats se fait de plus en plus importante dans le Forez, où « ODO » se retrouve logiquement sous pression. Car le classement devient préoccupant pour les Verts, qui occupent la 16e place du classement et qui seront relégables pendant les fêtes de Noël si Le Havre parvient à prendre au moins un point contre Strasbourg dimanche à 17 heures.

Une énorme menace qui frustre Dennis Appiah après cette défaite à Toulouse. « Il y a des progrès dans ce qu’on a fait, on a réussi à ressortir le ballon mais on manque de présence devant le but. On prend un but juste après notre but et sur leur deuxième, on n’a pas le droit. C’est dommage car on avait fait le plus difficile. On n’est pas assez attentifs, on ne doit pas encaisser ce deuxième but. C’est rageant car on fait des progrès, on tient bien le ballon, on ressort bien, pour une fois on est calme avec le ballon. Quand on fait des prestations comme ça, on doit repartir avec au moins un point. On continue d’apprendre » a livré sur DAZN le défenseur de l’ASSE, qui sait qu’avec un point, les Verts auraient augmenté leur chance de ne pas être dans la zone rouge à la trêve hivernale. Avec cette défaite, les joueurs d’Olivier Dall’Oglio sont désormais à la merci du Havre.