Paul Pogba à l’OM, « ‍si le PSG vient le chercher… ‍»

Par Corentin Facy

Le nom de Paul Pogba revient en boucle dans l’actualité de l’OM. Il faut dire que le champion du monde 2018 a tout intérêt à signer à Marseille selon Eric Di Meco, convaincu que le mariage peut être parfait.

Après avoir réalisé un énorme coup au mois de septembre avec la signature d’Adrien Rabiot, l’Olympique de Marseille va-t-il s’offrir Paul Pogba dans les semaines à venir ? Le club phocéen n’a pas encore passé la seconde pour recruter l’ex-milieu de terrain de la Juventus Turin, officiellement libre de tout contrat. Mais en interne, le recrutement de Paul Pogba a été évoqué par Pablo Longoria et Medhi Benatia. Les deux hommes songent à cette possibilité, mais doivent encore réfléchir avant de se jeter dans une telle opération. A Marseille, on est évidemment très impatient de savoir si l’OM va recruter Paul Pogba, un joueur dont le talent et l’aura a tout pour illuminer le Vélodrome.

Sur RMC, Eric Di Meco a évoqué cette piste et selon le champion d’Europe 1993 avec Marseille, le mariage Pogba-OM peut être gagnant-gagnant. Car même si un club comme le PSG serait plus clinquant pour « La Pioche », le projet marseillais lui correspond davantage à l’instant T afin de retrouver son niveau dans une équipe taillée pour lui. « Frank McCourt peut se dire, je vais avoir deux ou trois joueurs, comme les Qataris quand ils ont voulu garder Neymar, Messi et tout le monde pendant la Coupe du monde 2022 » estime Eric Di Meco, avant de poursuivre au sujet de l'avenir de Pogba.

Pogba - OM : un mariage gagnant-gagnant

« Pogba peut se dire que pour être sous l’œil de Didier Deschamps, il vaut mieux que je joue à l’OM qu’ailleurs. Après, si c’est Paris qui vient le chercher, c’est sûr que c’est mieux de jouer à Paris et en Coupe d’Europe. Mais à Paris, tu ne joues peut-être pas autant qu’à Marseille, donc ça peut être gagnant-gagnant. Il peut faire sur une première année cet effort pour jouer » estime le consultant du Super Moscato Show sur RMC. Pablo Longoria et Medhi Benatia ont encore quelques semaines pour réfléchir, mais il faudra vite prendre position. Car même si à priori, Paul Pogba n’attire pas les foules parmi les cadors européens, l’international français aura sans doute des offres et il ne faudrait pas que l’OM passe à côté de cet énorme coup à force de trop tergiverser.