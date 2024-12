Lisandro Martinez au PSG, Manchester United répond cash

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG va laisser filer Milan Skriniar cet hiver, et n'est pas satisfait par Lucas Beraldo. Le club de la capitale vise Lisandro Martinez pour réaliser un grand coup.

Malgré le retour de blessure de Lucas Hernandez, le PSG n’est pas totalement satisfait de sa défense centrale, Lucas Beraldo n’ayant pas les faveurs de Luis Enrique. Sans parler de Milan Skriniar qui est vivement invité à se trouver un nouveau dès cet hiver. La charnière composée de Marquinhos et Willian Pacho est solide, mais le leader de la Ligue 1 espère trouver mieux. Il recherche à Manchester United, dont le changement d’entraineur a mis beaucoup de monde sur la touche et a ouvert la porte à plusieurs départs. C’est en ce sens que le PSG a contacté les Red Devils pour savoir si il était possible de recruter Lisandro Martinez. Le défenseur central a été champion du monde avec l’Argentine, mais il ne parvient pas à être aussi impressionnant avec les Red Devils, même s’il est très souvent titulaire. A 26 ans, il pourrait être dans une période charnière pour changer de club. L’ancien joueur de l’Ajax Amsterdam possède un contrat courant jusqu’en juin 2027 et n’est donc pas dans l’urgence.

Martinez à MU, c'est sur du long terme

Néanmoins, l’intérêt du PSG, alors qu’il se murmure que le Real Madrid pense aussi à lui pour lui proposer une arrivée dans un club où il gagnerait des trophées, n’est pas d’actualité. Selon des sources qui se sont confiées à CaughtOffside, Manchester United est conscient de la valeur de son joueur, acheté pour plus de 50 millions d’euros en 2022, et entend couper l’herbe sous le pied de tout le monde en lui offrant une prolongation de contrat. « C’est un joueur très important de notre équipe. Nous avons un projet sur le long terme pour lui et nous aimerions le réaliser en prolongeant son contrat », a ainsi confié une source au média spécialisé britannique. De quoi éloigner un joueur qui plait beaucoup à Luis Enrique par sa vivacité et sa capacité à relancer, même s’il faudra certainement passer à une autre piste si Manchester United pose réellement les barbelés dans ce dossier.