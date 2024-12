Bordeaux ‍: Un plan anti-Carroll se met en place en N2

Dans : Bordeaux.

Par Mehdi Lunay

Avec 7 buts en 7 matchs cette saison, Andy Carroll porte les Girondins de Bordeaux dans leur groupe de National 2. Il est surtout devenu l'attention majeure des entraîneurs adverses, à commencer par le staff de la Roche-sur-Yon ce week-end.

Malgré la déchéance sportive de Bordeaux, les Girondins ont conservé un pouvoir d'attraction. Une aura qui a permis le recrutement d'Andy Carroll l'été dernier. International anglais passé par Newcastle et Liverpool, il a quitté Amiens en Ligue 2 pour secourir le club au scapulaire en National 2. Son impact sur les résultats bordelais a été immédiat. Carroll a déjà inscrit 7 buts en 7 matchs de championnat, permettant à son club de passer du bas de tableau à la lutte pour la montée en National. Le joueur de 35 ans est une vraie terreur pour les 15 adversaires des Girondins présents dans le groupe B de N2.

Bloquer Carroll, la priorité des clubs de N2

Autant dire qu'il faut neutraliser tactiquement Andy Carroll à chaque match des Girondins. Adversaire de Bordeaux ce samedi, la Roche-sur-Yon a préparé son plan. L'entraîneur adjoint du club vendéen Benjamin Guillou a livré les secrets du staff au quotidien régional Ouest-France. Il avoue que la tâche ne sera pas simple face à l'Anglais et à son compère d'attaque Yanis Merdji (ex-Auxerre et Niort). Le onze de la Roche-sur-Yon devra se concentrer sur les deux hommes, quitte à délaisser les autres bordelais.

Derniers réglages avant la rencontre face à la Roche VF, demain ! 🔵⚪️#AllezBordeaux #MarineEtBlanc pic.twitter.com/MCzg2ut9QK — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) December 13, 2024

« On voit le jeu de corps et aérien d'Andy Carroll. Derrière ça, il déploie des efforts sur la première ligne de pression. Il y met de l’intensité et de la qualité. À lui seul, il peut fermer plusieurs lignes de passes. Il y a également la qualité de son déplacement. Il arrive à être invisible, c’est-à-dire avoir cette capacité de sortir du champ de vision de ses adversaires. On a travaillé sur la doublette Carroll - Merdji, car, à nos yeux, elle est complémentaire et influente. L’objectif est de créer un bloc équipe fort, et de limiter son impact », a indiqué Benjamin Guillou. Si le plan se déroule parfaitement, Bordeaux sera réellement affaibli puisque les Girondins n'ont marqué que 3 buts en N2 en dehors du duo Carroll-Merdji.