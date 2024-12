OM ‍: Salaire et pouvoir, Medhi Benatia ne lâche rien

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

En fin de contrat à l’Olympique de Marseille, le conseiller Medhi Benatia occupera bientôt les fonctions de directeur sportif. Mais avant d’acter son changement de poste, le dirigeant prend soin de négocier les moindres détails avec le président Pablo Longoria.

Il n’y a aucun suspense, Medhi Benatia deviendra bien le directeur sportif de l’Olympique de Marseille. Le journal L’Equipe confirme que l’actuel conseiller, dont le contrat expire pendant ce mois de décembre, s’engagera dans son nouveau rôle jusqu’en 2027. Sa signature officielle devrait intervenir la semaine prochaine. Mais en attendant, l’ancien défenseur central ne néglige aucun détail dans les négociations concernant son futur poste.

Benatia a tout prévu

Medhi Benatia discute encore de l’intitulé précis de sa fonction, de son champ d’action et de son salaire, « avec la possibilité d'une forte part variable avec des bonus liés aux résultats », précise le quotidien sportif. Le Franco-Marocain ne laisse rien au hasard, lui qui avait déjà annoncé la couleur dans son récent entretien accordé à La Provence. Auprès de nos confrères, le bras droit du président Pablo Longoria avait laissé entendre qu’il souhaitait faire le ménage en interne pour mieux travailler. Le futur directeur sportif refuse de collaborer avec « des gens malsains » qui pensent uniquement à leur intérêt personnel, et non à celui de l’Olympique de Marseille.

« Je n'accepte pas de travailler avec des gens comme ça, prévenait le dirigeant marseillais. J'ai le droit. Aujourd'hui, avant même de parler de contrat, je veux donc savoir si on peut travailler correctement, si c'est sain, si on est sûrs que chacun veut bosser dans l'intérêt de l'OM. Est-ce qu'on veut le mieux pour le club ? » Medhi Benatia, qui pourrait provoquer le départ de la directrice générale Cécilia Barontini, met ainsi la pression sur le président Pablo Longoria histoire de s’installer dans les meilleures conditions.