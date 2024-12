OM ‍: « ‍J’ai demandé à Benatia d’appeler Pogba ‍», Evra met encore le feu

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Patrice Evra l'assume, il fait tout pour que Paul Pogba signe à l'OM en jouant les entremetteurs des deux côtés.

Ancien joueur de l’OM, même si son passage a été éphémère et s’est très mal terminé, que ce soit en raison de son niveau de jeu que de sa bagarre avec les supporters, Patrice Evra garde un véritable amour pour le club provençal. Au point d’interférer à sa façon sur un recrutement qui fait rêver sur le Vieux Port, celui de Paul Pogba. Le milieu de terrain international français vient de résilier avec la Juventus à la fin du mois de novembre et il se cherche déjà un nouveau club. Il sera autorisé dans quelques semaines à reprendre l’entrainement, et Patrice Evra le voit bien le faire sous le soleil marseillais.

Pogba à l'OM, Tonton Pat' s'en occupe

L’ancien arrière gauche avait mis le feu aux réseaux sociaux en vendant la mèche sur l’intérêt de l’OM pour Paul Pogba. Il a réitéré sur les ondes de RMC en dévoilant clairement son jeu, même s’il se refuse d’assurer que tout est bouclé. Il fait en tout cas tout pour. « Paul, il s’entraine très dur, sa suspension s’arrête en mars et on était à Miami pour passer trois jours ensemble. Je vais préciser que quand je parle, c’est mon souhait. Maintenant, je ne vais pas démentir que j’ai parlé à Mehdi Benatia, et que je lui ai demandé qu’il appelle Paul, je ne vais pas mentir sur ça. J’ai vu Paul et je lui ai dit qu’il devrait signer à Marseille, c’est la vérité. Mais ça ne veut pas dire que tout est fait ou qu’il va signer à Marseille, que ce soit bien clair. Je ne suis pas là pour parler à sa place. En parlant avec lui, je sais qu’il a un grand attachement à l’équipe de France, il sait que revenir en France avec Marseille comme grosse vitrine, il connait super bien Rabiot je pense que tous les ingrédients sont là. J’espère que ça va se faire », a livré Patrice Evra dans l'émission de son ancien ennemi Jérome Rothen.

Si Paul Pogba devait signer à l’OM, la mission de Patrice Evra sera donc visiblement réussie, lui qui fait tout pour que les deux parties s’entendent. Et récemment, La Pioche a fait savoir que pour le choix de son prochain club, l’aspect financier ne compterait pas, ce qui donne encore plus de poids à la candidature marseillaise, qui pouvait souffrir face à l’Arabie Saoudite ou la MLS à ce niveau.