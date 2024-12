Amazon, DAZN, la Ligue 1 victime des « ‍Gilets Jaunes ‍»

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

Le fiasco des droits TV a atteint les clubs de Ligue 1 en plein coeur. L'analyse comptable fait mal, mais c'est aussi un signal fort envoyé par les fans de football aux yeux d'un acteur du marché.

Après des mois de négociations et des promesses non tenues, les droits TV de la Ligue 1 ont provoqué une réelle crise financière au sein du football français. Les revenus financiers sont en chute libre pour ce qui était la première ressource économique pour certains clubs. Pendant longtemps, cet argent béni tombait sans rechigner car Canal+ et certains de ses concurrents se tiraient la bourre. Avec le retrait de la chaine cryptée, la claque a été énorme et le milliard d’euros espéré par Vincent Labrune a été divisé par deux. Les revenus également pour les clubs et les acteurs du football français. Mais la visibilité aussi. Et cela entraine un double effet qui fait également très mal, résume Laurent Prud’homme, le directeur général de l’OL.

« Au-delà de la vente des joueurs, qui reste une source importante, cela fait 40 ans, depuis la naissance de Canal+, que les clubs gagnent de l’argent avant tout grâce aux droits TV. La deuxième source de revenus, ce sont les recettes de sponsoring, dont le montant varie en fonction de l’exposition médiatique du contrat TV. Cette baisse de 50 % des droits domestiques a touché 100 % des clubs. A l’OL, nous gagnons plus d’argent en jouant 8 matchs d’Europa League que 34 en Ligue 1 », résume le dirigeant lyonnais, expert des médias après ses passages à Eurosport, L’Equipe et TF1 notamment, dans les colonnes du Figaro.

Une plateforme unique pour le football français

Mais ce qui pose surtout problème, c’est le fait que des chaines peu suivies diffusent désormais la Ligue 1, à des prix jugés trop élevés pour une majorité de fans de football. Outre l’aspect piratage qui fait très mal aux diffuseurs, la grogne et le désamour se font sentir concrètement avec ce faible engagement à DAZN. « Nous devons en tirer les conséquences. La crise actuelle des droits TV oblige le football français à prendre son destin en mains. 50 euros réclamés par mois pour deux abonnements à DAZN et à BeIN Sports afin d’accéder à la Ligue 1… Une fracture s’est créée entre les fans et l’élite du football français. J’observe la montée d’un mouvement semblable à celui des « Gilets Jaunes » dans les rangs des supporters », a lancé le directeur général de l’Olympique Lyonnais, pour qui il serait temps d’agir et d’avoir des idées pour contrer cette tendance à la baisse. Laurent Prud’homme milite pour la création d’une plateforme, avec chaine et application, regroupant les matchs de Ligue 1 et de Ligue 2, mais aussi des services, de la billetterie, du marketing et des partenariats pour des documentaires, des magazines et le visionnage d’anciens matchs.