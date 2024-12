Elye Wahi veut rester, l'OM sera impitoyable

Dans : OM.

Dans son édition du jour, L’Equipe affirme que malgré son faible temps de jeu, Elye Wahi ne veut pas entendre parler d’un départ de l’OM au mercato hivernal. Mais cette décision ne dépendra pas que de lui.

L’été dernier, Mehdi Benatia a beaucoup misé sur le recrutement d’Elye Wahi. Le directeur sportif marocain, convaincu par le potentiel de l’international espoirs français, a posé 25 millions d’euros sur la table pour le recruter. Un coup perdant pour le moment puisque l’ancien attaquant du RC Lens est remplaçant avec Roberto De Zerbi, qui lui préfère Neal Maupay depuis plusieurs matchs. La situation est difficile à vivre pour Elye Wahi, mais le joueur de 21 ans reste positif dans le vestiaire et motivé à l’idée de s’imposer dans la cité phocéenne. Pas question pour lui de partir dès le mois de janvier, comme cela a été évoqué il y a quelques jours.

Reste que selon les informations du compte insider La Tribune OM, la situation n’est pas aussi simple que cela et Elye Wahi ne sera pas le seul décideur de son avenir. Et pour cause, le compte spécialisé dans l’actualité de l’Olympique de Marseille affirme que « la situation est plus complexe que ça » pour l’ancien buteur de Montpellier, car Pablo Longoria reste « attentif » sur le cas d’Elye Wahi et prêt à le vendre en cas de belle offre au mois de janvier.

Elye Wahi éjecté par l'OM au mercato ?

Une position qui ne concerne d’ailleurs pas uniquement Elye Wahi car d’autres joueurs qui jouent moins seront traités de la même façon par le board marseillais, qui fera un point cet hiver avec les joueurs en manque de temps de jeu et qui seront donc susceptibles de partir en cas de belle offre. On pense ici à Wahi en premier lieu bien sûr mais aussi à des joueurs tels que Brassier, Lirola ou Meïté. L’objectif de l’OM n’est pas de révolutionner son effectif au mois de janvier, mais Pablo Longoria n’est pas du genre à retenir ses joueurs en cas de belle offre et encore moins s’il s’agit de joueurs qui n’entrent plus dans les plans de l’entraîneur.