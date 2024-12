Manchester United dit non à Ralf Rangnick et oui à Luis Campos

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Manchester United est activement à la recherche d’un directeur sportif pour combler le départ de Dan Ashworth. Actuellement en poste au PSG, Luis Campos est une cible sérieuse des Red Devils.

La situation de Luis Campos est encore floue au Paris Saint-Germain. Et pour cause, le conseiller sportif portugais n’a toujours pas prolongé son contrat au contraire de Luis Enrique, désormais lié au club parisien jusqu’en juin 2027. La relation n’est plus aussi fluide qu’avant entre les deux hommes forts du sportif au PSG, ce qui fait hésiter Luis Campos sur son avenir. Le Portugais est d’autant plus dans la réflexion qu’il se sait convoité. Manchester United fait notamment partie des clubs qui aimeraient le recruter, ce que confirme le média spécialisé Caughtoffside. Dans un papier consacré au futur directeur sportif des Red Devils, le site britannique dément fermement la rumeur Ralf Rangnick, dont le nom a été glissé par la presse anglaise pour succéder à Dan Ashworth.

Luis Campos en Angleterre, alerte au PSG https://t.co/x6ObTOyikv — Foot01.com (@Foot01_com) December 11, 2024

La piste Luis Campos est en revanche confirmée puisque le conseiller sportif du Paris SG partagera une vision proche de celle de Ruben Amorim et ce duo pourrait être amené à faire des merveilles du côté d’Old Trafford. Il n’est pas encore question de négociations avancées ni même de tractations pour le moment entre Luis Campos et Manchester United, mais l’intérêt du club britannique pour l’actuel conseiller sportif du Paris SG est bien réel. D’autres profils sont sur la table des dirigeants d’Ineos selon Caughtoffside et notamment celui de d'Andrea Berta, actuellement en poste à l’Atlético de Madrid et dont le nom a déjà été évoqué du côté… du Paris Saint-Germain en cas de départ de Luis Campos. Le jeu des chaises musicales ne concernent pas uniquement les joueurs et les entraîneurs. Cet été, ce sont les directeurs sportifs qui pourraient agiter le mercato.