Cristiano Ronaldo en français, le PSG a raté le gros coup

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Régulièrement annoncé dans le viseur du Paris Saint-Germain, Cristiano Ronaldo aurait pu atterrir dans la capitale française. Son ami Patrice Evra assure que l’attaquant portugais était intéressé par l’offre du club francilien.

Alors que beaucoup le considèrent comme le meilleur joueur de tous les temps, Lionel Messi n’aura pas marqué les esprits au Paris Saint-Germain. L’Argentin n’est jamais entré dans le cœur des supporters. Il faut dire que le milieu offensif ne s’était pas totalement impliqué sous le maillot rouge et bleu. Ses performances beaucoup plus convaincantes en sélection soulignaient bien son manque de détermination du côté du Parc des Princes. Dans ses nombreuses déclarations, on apprenait plus tard que la Pulga n’était pas épanouie à Paris. Un scénario que les Parisiens n’auraient jamais connu avec Cristiano Ronaldo.

Les Parisiens l'auraient adoré

C’est du moins l’avis de son ami Patrice Evra, qui assure que l’attaquant d’Al-Nassr était prêt à rejoindre le Paris Saint-Germain avant sa signature à la Juventus Turin en 2021. « Je pense que Lionel Messi a détesté la France. Il l'a dit dans une interview, il disait qu'il n'avait qu'une seule envie, c'était de partir, a rappelé le Français sur RMC. On va encore dire que je suis pro-Cristiano, mais non. Tu aurais eu un Cristiano Ronaldo à Paris, mais alors là fais-moi confiance, il se serait adapté comme il l'a fait en Arabie Saoudite. »

🗣️ Pat' Evra : "Cristiano Ronaldo était intéressé par le projet du PSG avant d'aller à la Juve."



🎧 Le podcast de l'émission est dispo : https://t.co/RB38jwmVgQ "#RMCLive pic.twitter.com/sWQYPiTgnH — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) December 12, 2024

« Si Cristiano Ronaldo voulait venir au Paris Saint-Germain à un moment donné ? Oui. Il y avait Paris, Arsenal… Il y avait beaucoup de clubs intéressés. C'était avant qu'il signe à la Juventus Turin. Il avait Chelsea, la Juventus Turin, Paris… Il a dit qu'il n'irait jamais à Arsenal. Mais il était intéressé par le projet à Paris. Un gars comme Cristiano, on peut le critiquer ou dire ce qu'on veut, mais il se serait adapté. Il aurait fait des interviews en français, il aurait fait des efforts. Là tu le vois en Arabie Saoudite, c'est un Saoudien. A la différence de Karim (Benzema) qui ne s'adapte pas pareillement, avec Cristiano tu as tout le package », a comparé l’ancien coéquipier de CR7 à Manchester United.