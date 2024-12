Lucas Hernandez revient, le PSG a un énorme doute

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Victime d’une rupture des ligaments croisés il y a six mois, Lucas Hernandez a effectué son grand retour avec le PSG lors du match à Salzbourg mardi. Une excellente nouvelle pour Luis Enrique, mais un coup dur pour un autre joueur au temps de jeu déjà en berne.

Titulaire indiscutable aux yeux de Luis Enrique avant sa blessure, que ce soit en défense centrale ou dans le couloir gauche, Lucas Hernandez a signé son grand retour mardi à Salzbourg. Il va falloir un peu de temps au champion du monde 2018 pour retrouver son meilleur niveau, mais le revoir sur les pelouses constitue une superbe nouvelle pour le Paris Saint-Germain, dont l’équipe a cruellement besoin de leaders et de joueurs à fort caractère. Lucas Hernandez va apporter son expérience et sa grinta à ce groupe et comme le fait savoir L’Equipe, ce retour va aussi permettre à Luis Enrique de faire souffler Willian Pacho. Depuis son transfert en provenance de Francfort l’été dernier, l’international équatorien n’a jamais vraiment coupé et a enchainé les matchs à une cadence folle, avec le PSG et sa sélection.

Quid de Lucas Beraldo au PSG ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Paris Saint-Germain (@psg)

En revanche, un joueur au temps de jeu déjà très réduit risque de payer cher le retour de Lucas Hernandez, il s’agit de Lucas Beraldo. Recruté au Brésil il y a un an pour 20 millions d’euros, le gaucher de 21 ans est dans une impasse. Avec Lucas Hernandez, Willian Pacho, Presnel Kimpembe et Nuno Mendes comme concurrents sur les deux postes qu’il peut occuper, l’ancien joueur de Sao Paulo pourrait quitter la capitale française au mois de janvier. Un transfert définitif n’est pas à l’ordre du jour, car le Paris SG reste convaincu par le potentiel du joueur. Mais un prêt de six mois pourrait être envisagé par le club parisien. La question est maintenant de savoir si Lucas Beraldo acceptera de quitter la capitale, ou s’il préfèrera rester malgré une concurrence de plus en plus féroce avec le retour de Lucas Hernandez. Même si le PSG se réjoui de ce come-back, voir l’international français de nouveau fouler les pelouses ne fait donc pas que des heureux au sein de l’effectif de Luis Enrique.