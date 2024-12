Les supporters font « ‍chier ‍», l’ASSE attaque son public

Dans : ASSE.

Par Eric Bethsy

A l’occasion du match de Ligue 1 entre l’AS Saint-Etienne à l’Olympique de Marseille (0-2) dimanche dernier, les Magic Fans fêtaient les 20 ans de l’Avant-Garde, l’une de leurs composantes. Des centaines de fumigènes ont perturbé la rencontre à Geoffroy-Guichard. De quoi agacer le coach Olivier Dall’Oglio et ses hommes.

L’AS Saint-Etienne va prendre cher. Dimanche dernier, les Magic Fans ont célébré les 20 ans de l’Avant-Garde, une de leurs composantes, pendant le match contre l’Olympique de Marseille. Les 450 engins pyrotechniques comptés ont perturbé la rencontre notamment interrompue pendant quelques minutes au début du temps additionnel. L’arbitre a en effet estimé que la fumée gênait la visibilité des joueurs et du public.

Autant dire que le rapport de l’officiel incitera la commission de discipline à prononcer une lourde sanction. Le promu peut s’attendre à des mesures de huis clos. La direction stéphanoise risque de ne pas apprécier, pas plus que son attaquant Ibrahim Sissoko dont le coup de gueule a animé la conférence de presse des Verts. « Les interruptions à cause des fumigènes ? Ça fait chier, clairement. Ça fait chier, a insisté l’international malien. On s'arrête pendant trois, cinq minutes, à attendre. On ne sait pas ce qu'on attend. Donc non, c'est relou. Déjà, ça coupe le match. Et en plus, ça fait chier tout le monde. »

Dall'Oglio s'agace aussi

A ses côtés, Olivier Dall’Oglio a partagé son avis même si l’entraîneur de l’AS Saint-Etienne a davantage mesuré ses propos. « Ce n'est jamais très bien, a réagi le technicien. Parce que même les questions qu'on peut poser aux joueurs, je ne pense pas que ça leur plaise. En tout cas, nous, on sait très bien que si ça ne plaît pas aux joueurs, ça ne va pas nous plaire à nous les entraîneurs. » Reste à savoir si le groupe de supporters visé acceptera ces critiques sans broncher.