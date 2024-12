Real ‍: Ancelotti veut virer 2 joueurs, un Français est concerné

Dans : Ligue 1.

Par Hadrien Rivayrand

Le Real Madrid a repris confiance ce samedi suite à sa victoire contre Gérone. Mais Carlo Ancelotti n'est pas totalement satisfait de son effectif. Et deux joueurs sont ciblés par le technicien italien.

Le Real Madrid ne réalise pour le moment pas une saison à la hauteur de ses espérances. Mais tout reste ouvert pour le moment concernant les hommes de Carlo Ancelotti. Ce samedi à Gérone, les Madrilènes ont fait le travail pour se rapprocher encore un peu plus d'un Barça également friable ces derniers temps en Liga. Mais Carlo Ancelotti sait que son équipe a encore beaucoup de travail devant elle avant d'être rétablie. Si des problèmes sont à noter en attaque, avec un Kylian Mbappé pas totalement lancé encore, c'est aussi le cas défensivement. Et deux joueurs sont clairement visés par l'ancien technicien du Paris Saint-Germain.

Ancelotti a perdu patience

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Real Madrid C.F. (@realmadrid)

Selon les informations de Fichajes, Carlo Ancelotti est en effet prêt à passer à autre chose concernant Ferland Mendy et Lucas Vazquez. Concernant le premier cité, son irrégularité et ses blessures à répétition sont déplorées par le Transalpin, qui aimerait pouvoir compter sur une valeur sûre sur le côté gauche de sa défense. D'ailleurs, l'ancien de l'OL perd en temps de jeu, pour le plus grand bonheur de Fran Garcia. Au sujet du second cité, son apport n'est pas assez important pour le collectif madrilène, même si le poste de latéral droit n'est pas son poste de prédilection.

Du mouvement est à prévoir cet hiver sur le marché des transfert. Le Real Madrid va sortir le chéquier pour renforcer son secteur défensif. Que ce soit Ferland Mendy ou Lucas Vazquez, ils pourraient donc aller voir ailleurs. De quoi certainement attirer des clubs. Le PSG, qui se cherche une doublure à Nuno Mendes, pourrait passer à l'action pour s'attacher les services de Ferland Mendy, sur les tablettes franciliennes depuis longtemps.