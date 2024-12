Saisie par Kylian Mbappé, la LFP donne raison... au PSG

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le conflit se poursuit entre Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain. L’attaquant du Real Madrid réclame 55 millions d’euros d’arriérés de salaires et de primes à son ancien club. Après l’avis de la commission juridique de la LFP, qui avait invité le PSG à payer la somme réclamée par le capitaine des Bleus, puis celui de la commission paritaire d'appel de la LFP, qui avait confirmé cette première décision, c’est donc la commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel qui a été invitée à s’exprimer sur le dossier. Mais dans un communiqué officiel publié ce mercredi soir, la commission de discipline de la LFP a jugé irrecevable la requête de Kylian Mbappé.

« Le Règlement disciplinaire de la LFP donne compétence à la Commission de discipline pour prononcer des sanctions en cas de non-exécution d’une décision contre laquelle aucun recours n’est engagé. La Commission a été saisie dans ce cadre par M. Kylian MBAPPE, suite aux décisions rendues par la Commission juridique et la Commission paritaire d’appel. Le Paris Saint-Germain ayant depuis assigné la LFP devant le Tribunal judiciaire de Paris, en vue d’obtenir l’annulation de ces deux décisions, la Commission de discipline a conclu à l’irrecevabilité de la saisine formée par M. Kylian MBAPPE » écrit la LFP dans son communiqué. Autrement dit, ce sera au Tribunal judiciaire de Paris et à personne d’autre de trancher dans ce dossier et la commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel refuse à son tour de condamner le PSG à payer la somme réclamée par Kylian Mbappé. Le feuilleton va donc se poursuivre dans la voie juridique et quitter les instances du football français.