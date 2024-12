OM ‍: Neal Maupay se régale, il fait ce que Mbappé ne peut pas faire

Dans : OM.

Par Quentin Mallet

Dans un long entretien accordé à L'Equipe, Neal Maupay revient sur son côté provocateur qu'il assume pleinement. L'attaquant de l'OM pense qu'il n'aurait pas eu la même carrière sans ça.

Neal Maupay est un joueur à part. Très loquace tant sur le terrain qu'en dehors, il n'hésite pas à montrer son côté chambreur. Dernièrement, il estimait dans une interview diffusée sur le Canal Football Club que le football était et devait rester un jeu. De quoi justifier son chambrage, notamment sur les réseaux sociaux. Sur les terrains de football, on ne peut pas dire que ce soit différent. C'est d'ailleurs ce que le numéro 8 de l'Olympique de Marseille confirme dans un long entretien accordé à L'Equipe. Il revient sur un caractère qui l'a façonné et lui a permis d'être là où il est aujourd'hui.

« Cela m'a permis d'avoir la carrière que j'ai eue »

OM : Maupay veut chambrer toute la Ligue 1 https://t.co/he4MjVrVcA — Foot01.com (@Foot01_com) November 27, 2024

« Je sais qu'avec tout le monde, dans mon entourage, au club ou en dehors, je suis généreux, respectueux. Sur le terrain, la compétition, c'est différent. Mais je suis convaincu que si j'en suis là aujourd'hui, c'est grâce à ça, en grande partie. J'ai également de grosses qualités footballistiques, mais, à part si tu es l'un des meilleurs attaquants au monde, Haaland ou Mbappé... Cela m'a permis d'avoir la carrière que j'ai eue aujourd'hui. Ce serait une perte de temps d'essayer, parce que je suis footballeur, de jouer un rôle. J'en vois, d'anciens coéquipiers, qui ne sont jamais eux-mêmes. En fait, c'est un poids de toujours essayer de contrôler ce qu'on dit, de contrôler ce qu'on fait. J'ai eu cette réflexion, il y a quelques saisons en Angleterre, quand il y avait eu des critiques sur le fait que je parlais trop sur le terrain. Mais, en fait, c'est moi, je n'ai pas envie de changer qui je suis », a déclaré Neal Maupay qui ne veut pas renier sa propre nature. Malgré tout, il comprend que certains joueurs, par leur notoriété internationale, ne puissent pas totalement se lâcher sur et en dehors terrain.

Le football moderne aseptisé, c'est triste

« Ben, c'est triste non ? Chacun est comme il veut. Cela me fait rire, je croise des supporters qui s'étonnent : "En fait, t'es un mec normal !" Ben, oui, moi, je suis normal. Cela fait du bien, dans le foot, quelques-uns sont comme ça... Après, c'est sûr que pour des joueurs internationaux, comme Mbappé, qui sont scrutés toute la journée, c'est plus compliqué, ils se créent peut-être une carapace. La pression, les médias, cela n'aide pas », conclut l'attaquant de pointe de l'Olympique de Marseille à ce sujet. Quoi qu'il en soit, il ne lui aura pas fallu beaucoup de temps depuis son retour en France pour faire à nouveau parler de lui.