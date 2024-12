Marcus Rashford, le roi de la nuit fonce vers le PSG

L'aventure de Marcus Rashford à Manchester United arrive sur la fin. L'Anglais sera vendu dès janvier en cas de bonne offre. Candidat au rachat du joueur depuis plusieurs années, le PSG pourrait l'obtenir à moindre coût.

Passer d'icône du club à joueur honni en quelques mois, voici l'exploit réalisé par Marcus Rashford à Manchester United. Irrésistible sur le terrain à une époque pas si lointaine et ange gardien des plus pauvres en dehors, l'attaquant anglais a perdu de sa grandeur. Il est très irrégulier avec Manchester United, n'ayant marqué que 4 fois en Premier League cette saison. Des difficultés expliquées en partie par ses sorties nocturnes de plus en plus fréquentes. Une mauvaise passe qui pousse les Red Devils à le mettre sur la liste des transferts alors qu'une grande braderie se prépare en janvier.

Ruben Amorim veut complètement reconstruire l'équipe première, ce qui implique de nombreuses ventes selon Sky Germany. Rashford ne fait pas partie des éléments verrouillés par le club mancunien comme le sont Onana, De Ligt, Mainoo ou encore Leny Yoro. Nos confrères anglais du Télégraph avancent deux voies possibles pour l'attaquant anglais : l'Arabie Saoudite ou le PSG. Seuls ces poids lourds financiers peuvent supporter le salaire de Rashford (18,25 millions d'euros annuels).

