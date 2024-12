Cambriolage chez Lucas Hernandez, elle remercie son sauveur

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Pour son retour au football après sept mois d’absence, Lucas Hernandez aurait pu rêver d'une meilleure préparation. Le défenseur du PSG s’est envolé dès lundi avec la délégation parisienne pour Salzbourg afin d’y disputer le match de Ligue des Champions ce mardi soir. Résultat, des cambrioleurs ont pensé pouvoir s’attaquer à son domicile dans les Yvelines le matin même du match. Sans réussite heureusement. Ils ont été mis en fuite par le chien du couple Hernandez, et la société de sécurité qui est ensuite intervenue.

C’est la compagne du défenseur du PSG qui a donné quelques précision sur ses réseaux, félicitant son chien et le présentant comme « son héros » pour sa vigilance. Victoria Triay, qui vit principalement à Miami, était en effet sur les lieux au moment où la tentative de cambriolage a eu lieu, et elle s’était réfugiée dans une autre partie de la maison attenante au jardin pour se mettre en sécurité. Mais les malfaiteurs ont été rapidement mis en fuite, même si ces évènements peuvent toujours être traumatisants pour les personnes qui le vivent. L’enquête policière est en cours, et des témoignages ainsi que des images de vidéo-surveillance sont à l’étude, alors que les cambrioleurs étaient au nombre de cinq selon les premiers éléments de l’enquête.