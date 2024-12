Luis Campos en Angleterre, alerte au PSG

Dans : PSG.

Par Quentin Mallet

Les tensions se font vives entre Luis Enrique et Luis Campos au Paris Saint-Germain. Au point d’entrouvrir la porte vers un nouveau challenge pour le conseiller sportif portugais ?

Dernièrement, L'Equipe révélait que la relation entre Luis Enrique et Luis Campos, qui avait pourtant bien commencé, avait pris du plomb dans l'aile. Les deux hommes n'apprécieraient plus leurs méthodes de travail respectives, notamment sur la gestion du groupe professionnel. Il n'en fallait pas plus pour alimenter de nouvelles rumeurs quant à un possible départ du conseiller sportif portugais. Au Paris Saint-Germain depuis 2022, l'ancien du LOSC et de l'AS Monaco pourrait très prochainement quitter les rangs du club parisien pour filer en Premier League.

Luis Campos, futur Red Devil ?

🚨 Manchester United could be set to do battle with Arsenal for Luis Campos, Paris St-Germain's football adviser.



(Source: ipaper) pic.twitter.com/FRHNnEfOj3 — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) December 10, 2024

Selon les informations de The I Paper, deux géants britanniques souhaiteraient faire de Luis Campos leur nouveau directeur sportif. Dans un premier temps, le média anglais parle – logiquement – de Manchester United. Les Red Devils sont orphelins de leur dirigeant Dan Ashworth qui a claqué la porte il y a peu. Toutefois, il n'est pas encore certain que les dirigeants mancuniens acceptent de confier ces responsabilités à une nouvelle personne, à l'heure où la gestion de l'ancien directeur sportif n'a pas été très appréciée. Dans le cas où Manchester United irait sur Luis Campos, il y a aura toutefois de la concurrence.

Arsenal aurait également l'intention de s'adjuger les services de l'actuel conseiller sportif du Paris Saint-Germain. Dernièrement, les Gunners ont, eux aussi, perdu leur directeur sportif après le départ d'Edu. Ils cherchent donc à le remplacer. Luis Campos, qui a un penchant pour les jeunes pépites, pourrait correspondre aux attentes du club londonien. Sauf si le Portugais décide finalement de rester au PSG.