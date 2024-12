PSG ‍: Fou de joie, Hakimi n’a jamais été aussi fier

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Pour la première fois de son histoire, le Maroc fera partie des pays hôtes de la Coupe du monde 2030. Une immense fierté pour l’international marocain Achraf Hakimi. Après l’annonce de la FIFA, le latéral droit du Paris Saint-Germain a partagé sa joie sur les réseaux sociaux.

C’est désormais officiel. Aux côtés de l’Espagne et du Portugal, sans compter les trois nations d’Amérique du Sud qui participeront également à l’événement, le Maroc fera partie des pays hôtes du Mondial 2030. La FIFA a confirmé sa décision mercredi avec une pensée particulière pour le peuple marocain. « Tout le monde connaît les fans du Maroc, a réagi le président de l’instance Gianni Infantino. Ils sont absolument uniques et fantastiques. Les gens qui iront au Maroc seront accueillis comme nulle part ailleurs. Il s’agira d’une gigantesque célébration de l’humanité, du football et de l’unité. »

La fierté d'Hakimi

Achraf Hakimi et ses compatriotes sont effectivement excités à l’idée d’accueillir des matchs de la plus prestigieuse des compétitions. Le Lion de l’Atlas a partagé sa joie sur les réseaux sociaux. « La Coupe du monde 2030 arrive au Maroc ! Quelle fierté d’accueillir pour la toute première fois de notre histoire cette incroyable compétition. Dima Maghrib ! », a écrit le latéral droit du Paris Saint-Germain, aussi euphorique que Mouad Hajji, le représentant de la fédération marocaine de football présent au siège de l’organisation à Zurich.

« Nos remerciements vont au résident de la FIFA, aux présidents des associations membres, a-t-il déclaré. Le rendez-vous est pris pour 2030, si Dieu le veut ». Plus rien ne pourra empêcher le Maroc de recevoir cette Coupe du monde du centenaire, pas même les nombreux détracteurs de la FIFA. A cause de l’impact environnemental, cette édition prévue sur trois continents différents a suscité les doutes, critiques et réclamations de plusieurs associations, en vain.