OM ‍: Il y a trop de respect, Benatia s'agace

L'Olympique de Marseille a du mal à faire éclore les jeunes talents de son centre de formation. Un constat partagé par Medhi Benatia qui pointe du doigt leurs défauts majeurs.

Cela fait bien longtemps que l'Olympique de Marseille n'a pas vu un de ses joueurs sortir du centre de formation, porter le maillot bleu et blanc dans un Vélodrome en fusion et avoir une grande et belle carrière. Pourtant, l'importance du club phocéen dans le cœur des jeunes de la région devrait être l'occasion de voir plus de talents émerger. Le problème se trouve-t-il finalement dans le centre de formation de l'OM ? Dans un long entretien paru dans La Provence, Medhi Benatia, actuel conseiller sportif de Pablo Longoria à Marseille, s'est montré critique à l'égard de certains des meilleurs jeunes joueurs de la réserve olympienne.

« Je ne suis pas sûr qu’on ait un crack générationnel comme Nasri »

« J’ai vu dernièrement un papier dans La Provence sur le temps de jeu des jeunes. Mais je me tue à répéter aux petits Darryl (Bakola), Enzo (Sternal), Keyliane (Abdallah), Gaël (Lafont) et compagnie qu’ils réfléchissent trop. Ils se disent trop qu’ils n’auront pas leur chance, que c’est compliqué. En réalité, il y a trop de respect. Quand un jeune fait deux matches en équipe de France, les agents savent venir te voir pour réclamer un contrat pro. Je leur dis : 'Super'. Mais je ne suis pas sûr qu’on ait un crack générationnel comme Samir (Nasri), un mec qui peut jouer au Vélodrome à 17 ans. Je ne le vois pas, en tout cas. Mais on va travailler pour y arriver », a déclaré Medhi Benatia qui compte bien mettre un coup de pied dans la fourmilière. Le futur directeur sportif de l'OM estime que les jeunes joueurs ne partent pas suffisamment du principe qu'ils auront une chance de grimper en professionnel. Par conséquent, leurs performances aux entraînements deviennent l'objet de critiques de la part de la direction.