Monaco poste une annonce avant le mercato

Dans : Monaco.

Par Corentin Facy

Confronté à une inefficacité importante en attaque et à la blessure de Folarin Balogun, l’AS Monaco aimerait renforcer son secteur offensif lors du prochain mercato comme l’a annoncé Adi Hütter.

Malgré un parcours honorable en Ligue des Champions et une troisième place en Ligue 1, à égalité de points avec l’Olympique de Marseille, l’AS Monaco a quelques problèmes à régler. Le principal est indiscutablement l’efficacité ou plutôt l’inefficacité de ses attaquants. En six mois, ni Folarin Balogun, ni Breel Embolo, ni George Ilenikhena ne s’est imposé. L’ombre de Wissam Ben Yedder plane toujours au-dessus de la Principauté car à l’évidence, personne n’a fait oublier les 20 buts de l’international français lors de la saison 2023-2024. Pour ne rien arranger, Folarin Balogun s’est blessé à l’épaule et sera absent pour environ trois mois.

Un énorme coup dur pour Adi Hütter, qui a confirmé en conférence de presse que le club princier serait attentif au mercato afin de se renforcer dans le secteur offensif au mois de janvier. « On a un oeil sur le marché. Mais on ne va pas dépenser trop d'argent pour un gros transfert. Cela aurait plus de sens de prendre quelqu'un en prêt » a indiqué l’entraîneur monégasque. Et si l’ASM ne trouvait pas son bonheur sur le marché des transferts, alors c’est une solution interne qui pourrait être privilégiée. Le nom de l’international U19 français Joan Tincres a notamment été soufflé par Adi Hütter face à la presse. Reste maintenant à voir si les dirigeants monégasques parviendront à dénicher la perle rare, ce qui n’est jamais évident au mois de janvier et encore moins à un poste aussi compliqué que celui d’avant-centre.