LdC ‍: Le PSG toujours en zone dangereuse

Par Corentin Facy

Malgré sa victoire contre le RB Salzbourg mardi soir (0-3), le PSG est toujours en dehors des places qualificatives pour le play-off de la Ligue des Champions au soir de la 6e journée.

Les supporters du Paris Saint-Germain pensaient sans doute voir leur équipe dans le top 24 de la Ligue des Champions au soir de la 6e journée après la victoire à Salzbourg, il n'en est rien. Les trois points obtenus en Autriche étaient cruciaux pour continuer d'y croire, mais ils ne suffiront pas à qualifier le Paris SG en play-off de la Ligue des Champions. En effet, au soir de la 6e journée, les hommes de Luis Enrique sont 25es, à une place de la qualification en play-off. Avec sept points, le champion de France en titre compte un point de retard sur Zagreb, le PSV Eindhoven et Manchester City. Les deux derniers matchs contre City et Stuttgart seront donc cruciaux puisque ces deux adversaires sont respectivement un point devant et un point derrière le PSG.

🚨 𝗟𝗘 𝗖𝗟𝗔𝗦𝗦𝗘𝗠𝗘𝗡𝗧 𝗘𝗡 𝗟𝗜𝗚𝗨𝗘 𝗗𝗘𝗦 𝗖𝗛𝗔𝗠𝗣𝗜𝗢𝗡𝗦 𝗔𝗣𝗥𝗘̀𝗦 𝗟𝗔 𝟲𝗘̀𝗠𝗘 𝗝𝗢𝗨𝗥𝗡𝗘́𝗘 ! 📊



🇫🇷 Brest et le LOSC continuent de régaler et sont assurés de revoir la Ligue des Champions après la phase de ligue, au moins pour les barrages ! 🔥



L'AS Monaco… pic.twitter.com/jKsPdjeeZU — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) December 11, 2024

Au soir de la sixième journée, c'est Liverpool qui trône tout en haut de ce classement avec 18 points, suivi par le Barça, joli dauphin avec 15 points. Arsenal, le Bayer Leverkusen, Aston Villa, l'Inter Milan, Brest et Lille complètent le top 8 qui compte donc deux clubs français à la surprise générale. Battu à Arsenal dans un match où il n'y a pas eu photo ce mercredi soir, Monaco est 16e avec seulement dix points, ce qui ne place pas le club de la Principauté dans une situation idéale avant les deux derniers matchs qui s'annoncent corsés face à Aston Villa et l'Inter Milan. Vainqueur de l'Atalanta Bergame mardi, le Real Madrid s'est rassuré mais reste dans une zone dangereuse, 20e avec 9 points.