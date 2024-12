OM-LOSC ‍: Choc au sommet entre les deux meilleurs gardiens de L1

Dans : Ligue 1.

Par Quentin Mallet

Dans un entretien accordé à La Provence, Nicolas Dehon, actuel entraineur des gardiens du LOSC et passé par l'Olympique de Marseille, donne le nom des deux meilleurs portiers du championnat de France. Pour lui, ça ne fait d'ailleurs aucun doute.

Il n'est pas le premier à le penser, et il ne sera pas le dernier cette saison. Si d'ordinaire, le Paris Saint-Germain impose son hégémonie à de nombreux postes, cette fois-ci, le titre de meilleur gardien du championnat ne se jouera pas en concurrence avec Gianluigi Donnarumma. Pour Nicolas Dehon, actuel entraineur des gardiens de but du LOSC et passé par l'Olympique de Marseille, il est difficile de ne nommer qu'un seul portier. Geronimo Rulli et Lucas Chevalier sont les deux meilleurs gardiens de Ligue 1 cette saison, et ça ne fait aucun doute pour lui. Il en profite d'ailleurs pour donner son avis sur l'évolution du niveau de jeu de l'actuel dernier rempart de l'OM.

« Ils maintiennent un niveau moyen très élevé »

« Rulli et Chevalier, meilleurs gardiens de Ligue 1 ? Oui, ce sont les meilleurs du championnat. Quel est le plus important pour un gardien ? La régularité. Ils maintiennent un niveau moyen très élevé, ils n’alternent pas entre des hauts et des bas. Et ils n’ont pas dix arrêts à faire par match, mais un ou deux, et ils doivent répondre présents. Est-ce que Rulli a évolué depuis Montpellier (2019-2020) ? Oui, notamment dans les fautes de mains. Je l’avais supervisé avec Montpellier et, de temps en temps, il pouvait commettre des erreurs techniques. Aujourd’hui, je ne les vois plus. Ce qui fait sa force, au-delà de se resituer dans le but, c’est d’être connecté à son bloc-équipe grâce à son positionnement. L’OM ne joue pas avec un bloc bas, mais il empêche quand même les défenseurs de reculer dans sa surface. Il donne quelque chose en plus, il sort avec autorité. D’ailleurs, il n’y a jamais de ballons où les mecs se demandent qui doit y aller. Lui, il sort et s’impose », a expliqué Nicolas Dehon qui vante particulièrement les mérites du gardien argentin. Des propos qui feront plaisir aux intéressés.