PSG ‍: Six offres sur la table, Milan Skriniar s'en va

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Très peu utilisé par Luis Enrique lors de cette première partie de saison, Milan Skriniar a de grandes chances de quitter le PSG au mercato d’hiver. D’autant que l’expérimenté défenseur slovaque a plusieurs offres.

Titulaire pendant ses six premiers mois au Paris Saint-Germain la saison dernière, Milan Skriniar aura perdu sa place à cause d’une blessure et n’aura jamais retrouvé grâce aux yeux de Luis Enrique. Le défenseur slovaque passe derrière Pacho, Beraldo et Marquinhos dans la hiérarchie des centraux du PSG et les retours à venir de Lucas Hernandez et de Kimpembe le condamnent à une saison blanche. Pour le bien de tout le monde, un départ lors du mercato hivernal est à l’étude, et celui-ci ne fait plus beaucoup de doute.

La Juve en pole, mais...

En effet, malgré un temps de jeu très faible et un salaire en revanche très élevé, l’ancien capitaine de l’Inter Milan a de plus en plus de sollicitations comme le fait remarquer le compte insider PSG Inside Actu. Sur X, il détaille que la Juventus Turin est toujours en pole position pour accueillir Milan Skriniar au mois de janvier. Mais le club bianconeri devra composer avec la concurrence de Galatasaray, du Bayern Munich, d’Aston Villa et d’Al-Hilal, tous très intéressés par l’expérience que peut apporter Milan Skriniar dans un groupe en cours de saison.

Francfort fait une offre, Skriniar n'est pas emballé

Un sixième club est sur les rangs, Francfort, qui a déjà soumis une offre officielle au PSG pour Skriniar. Le défenseur, pas forcément emballé par le championnat allemand, n’a pas encore répondu aux dirigeants de Francfort. Milan Skriniar a désormais toutes les cartes en main pour choisir sa future destination, lui pour qui un départ ne fait plus aucun doute au mois de janvier selon le compte spécialisé. La question est de savoir où rebondira Skriniar et si le Paris SG arrivera à le vendre via un transfert sec. Un prêt pourrait également être envisagé dans le cas où le club choisi par Milan Skriniar n’aurait pas les moyens d’assumer un transfert et/ou l’intégralité de son salaire.