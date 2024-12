Inquiétude à l’ASSE, les patrons ont disparu

Dans : ASSE.

Par Eric Bethsy

En difficulté pour son retour dans l’élite, l’AS Saint-Etienne subit les conséquences des choix effectués pendant le mercato estival. Personne n'est pourtant prêt à assumer la politique de recrutement étant donné que les décideurs refusent de sortir du silence.

Olivier Dall’Oglio n’a pas vraiment le choix. Ces dernières semaines, le coach de l’AS Saint-Etienne a utilisé ses conférences de presse pour envoyer des messages à ses dirigeants. Le technicien, sur le ton de l’humour, a souligné l’importance de sa lettre adressée au Père Noël, un personnage aussi invisible que ses supérieurs… En effet, les dirigeants stéphanois ont apparemment décidé de stopper toute communication auprès des médias. Olivier Dall’Oglio représente le seul intermédiaire entre l’AS Saint-Etienne et le public.

Dall'Oglio esseulé

L’entraîneur des Verts n’a donc aucun soutien au moment d’expliquer les mauvaises performances de son équipe. Et surtout, personne ne sait si la direction compte réagir cet hiver. Le promu a-t-il l’intention de renforcer l’effectif au mercato ? A-t-il encore prévu de miser sur de jeunes talents inexpérimentés à ce niveau ? Olivier Dall’Oglio n’a pas l’air informé. A croire que ses dirigeants ne sont pas non plus bavards en interne, eux qui avaient annoncé de grandes ambitions après le rachat en juin dernier. Choisi par le repreneur Kilmer Sports Ventures, le président Ivan Gazidis avait tout de suite dévoilé l’objectif de « ramener l’AS Saint-Etienne au sommet ».

L'ASSE rackettée pour sa trouvaille du milieu https://t.co/s0CQxmPPXW — Foot01.com (@Foot01_com) December 8, 2024

Une excitation de nouveau aperçue à travers son entretien accordé au journal L’Equipe en août dernier. Pour le reste, l’ancien dirigeant d’Arsenal et du Milan AC s’est parfois exprimé pour des médias étrangers beaucoup moins connus dans l’Hexagone. Et ses collaborateurs, à commencer par le directeur sportif Loïc Perrin, gardent le silence pendant que les Verts occupent la place de barragiste en Ligue 1. D’après le média spécialisé Peuple Vert, la situation sportive n’inquiète pas le président Ivan Gazidis, en contact régulier avec des membres du club, ni le directeur des opérations Huss Fahmy qui travaille bien à Saint-Etienne et non à distance.