A la recherche d’un attaquant pour l’été prochain, le Paris Saint-Germain a fait de Viktor Gyökeres sa grande priorité. Le club de la capitale aura évidemment de la concurrence pour le buteur du Sporting Portugal. Plusieurs courtisans sont annoncés, à commencer par le FC Barcelone.

Le large succès obtenu à Salzbourg (0-3) mardi n’a sûrement pas changé les plans du Paris Saint-Germain. Avec l’accord de son entraîneur Luis Enrique, l’actuel leader de Ligue 1 souhaite recruter un attaquant l’été prochain. Ce genre de dossier se prépare des mois à l’avance et Luis Campos a déjà lancé les premières démarches pour sa priorité Viktor Gyökeres. Le Portugais espère ainsi devancer les nombreux courtisans énumérés pour l’avant-centre du Sporting.

Le Barça principal concurrent ?

On parle notamment d’une rude bataille entre les deux formations de Manchester, United et City. Mais au Portugal, le Correio da Manha désigne le FC Barcelone comme le club le plus intéressé par l’international suédois. Les Catalans aimeraient attirer Viktor Gyökeres pour assurer la succession de Robert Lewandowski la saison prochaine. L’information paraît tout de même étonnante, essentiellement pour des raisons économiques. Le Barça se porte mieux mais ses problèmes avec le fair-play financier de la Liga restent d’actualité. La preuve, la direction cherche une solution afin d’inscrire son milieu offensif Dani Olmo pour la deuxième partie de saison.

Pas sûr que la situation du Barça lui permette de se lancer sur la piste de Viktor Gyökeres, dont le contrat contient une clause libératoire à 100 millions d’euros. A priori, le Paris Saint-Germain sera mieux armé pour attirer l’ancien joueur de Coventry annoncé mécontent de la direction prise par son équipe. Depuis le départ du coach Ruben Amorim, le Sporting Portugal s’est imposé en Coupe contre Amarante (6-0), une équipe de troisième division. Pour le reste, c’est quatre défaites sur les quatre derniers matchs. De quoi confirmer la tendance d’un départ l’été prochain.