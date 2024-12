Kolo Muani maltraité au PSG, un champion du monde est révolté

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Remplaçant à Salzbourg mardi soir en Ligue des Champions, Randal Kolo Muani n’est définitivement pas un joueur sur lequel compte Luis Enrique. Son départ au mercato hivernal devient vital.

Remplaçant contre Auxerre vendredi soir, Randal Kolo Muani avait quand même eu droit à une demi-heure de jeu, un miracle au vu de l’estime de Luis Enrique pour l’attaquant français. Preuve que l’ex-buteur de Francfort n’entre pas dans les plans de son entraîneur, il n’a pas joué une seule minute lors du déplacement du Paris Saint-Germain à Salzbourg mardi soir en Ligue des Champions, malgré une nette avance au score. Acheté pour près de 100 millions d’euros bonus compris il y a un an et demi, Randal Kolo Muani est plus que jamais poussé vers la sortie. Le message est clair, l’ancien Nantais est encouragé à trouver un nouveau club au mercato.

Et pour Emmanuel Petit, qui a évoqué le sujet dans l’After Foot sur RMC, il est clair que l’international français doit saisir cette opportunité de quitter le PSG et ne doit surtout pas forcer le destin en tentant de s’imposer dans un club où l’entraîneur ne fait rien pour l’aider. « Il y a des joueurs qui doivent à mon avis se dire: ‘bah en fait le mercato hivernal arrive et il va falloir quand même que je me place dessus, que je me positionne parce que je n’ai pas d’avenir avec ce club'. Je pense notamment à Kolo Muani. Et Kang-In Lee je veux bien, mais je reste toujours sur ma faim » a tout d'abord commenté Emmanuel Petit avant de poursuivre.

Emmanuel Petit encourage Kolo Muani à partir

« J’aimerais un jeu plus direct et j’ai une pensée pour tous ces joueurs donc la qualité première c’est la vitesse ou la percussion et qui passent leur temps à jouer dos au but. A un moment donné, tu ne peux pas recruter des joueurs avec ce profil et leur imposer un jeu de possession en permanence où tu fais 150.000 passes » a analysé le champion du monde 1998, qui ne comprend pas comment Randal Kolo Muani peut bénéficier d’un temps de jeu aussi famélique au Paris Saint-Germain. Car même s’il a plein de défauts, et son occasion raté face à Auxerre l’a montré vendredi soir, le buteur de 24 ans a un profil qui peut apporter à Paris dans certaines situations. Luis Enrique n’est apparemment pas de cet avis, lui qui compte sur Gonçalo Ramos mais qui n’a pas envie d’intégrer Randal Kolo Muani à son projet cette saison. Reste maintenant au buteur du PSG de trouver une belle porte de sortie au mois de janvier pour ne pas vivre une saison totalement blanche.