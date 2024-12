Brest prolonge deux tauliers, l'annonce est géniale

Dans : Brest.

Par Corentin Facy

Dans une vidéo à la fois originale et magnifique, dans laquelle Kenny Lala et Mahdi Camara apportent des jouets à des enfants malades, le Stade Brestois a annoncé les prolongations de l’ex-défenseur de Strasbourg et du milieu de terrain formé à l’ASSE. Les deux joueurs, tauliers d’Eric Roy depuis plusieurs mois à Brest, sont désormais liés au club breton jusqu’en juin 2027.