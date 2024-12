Ça chauffe à l’OM, Benatia va virer l’ennemie

Dans : OM.

En discussion avec le président Pablo Longoria, Medhi Benatia souhaite obtenir des garanties avant d’accepter le poste de directeur sportif. Le conseiller de l’Olympique de Marseille entretient des relations difficiles avec certains dirigeants administratifs et compte bien faire le ménage.

Lorsque Medhi Benatia prend la parole, ce n’est pas pour pratiquer la langue de bois. Le conseiller sportif de l’Olympique de Marseille l’a encore prouvé dans son entretien accordé à La Provence. Alors qu’il négocie actuellement sa nomination au poste de directeur sportif, le bras droit du président Pablo Longoria a révélé des tensions avec le secteur administratif.

« Dans ce club, quand tu fais un pas en avant, tu en fais deux en arrière, a lâché l’ancien défenseur central. Ce n'est jamais simple, spécialement ici, dans le bâtiment administratif. Je n'y viens d'ailleurs jamais. Mon rôle est sportif. Je veux bien me prendre la tête avec un coach, me disputer avec un analyste vidéo ou un joueur, mais je n'ai pas envie de travailler avec des gens malsains, comme il y en a dans beaucoup de clubs de foot. Ça se passe partout, mais ici peut-être un peu plus qu'ailleurs. Ça, je ne peux pas. Personne n'en parle en principe, mais moi je vous le dis car je n'en ai rien à cirer. »

La directrice générale écartée

Sa déclaration n’est pas anodine étant donné le contexte. Avant d’accepter le poste de directeur sportif, Medhi Benatia souhaite obtenir des garanties sur son pouvoir en interne, révèlent nos confrères de RMC. Le Franco-Marocain veut donner la priorité au secteur sportif et refuse de voir d’autres départements du club lui barrer la route. Le scénario a bien failli se produire cet été lorsque la directrice générale Cécilia Barontini, en tant que responsable de la Fondation Treizième Homme, s’est opposée à l’arrivée de Mason Greenwood à cause de son passé judiciaire.

La dirigeante, qui avait soutenu l’ancien patron du centre de formation Marco Otero avant son licenciement, a tendance à agacer la direction sportive sur des sujets plus ou moins importants. Il ne serait pas étonnant que son départ fasse partie des garanties souhaitées par Medhi Benatia. En effet, la source indique que Cécilia Barontini, fragilisée, devrait quitter l’OM. C’est déjà la preuve de l’influence du futur DS qui forme un quatuor important au club avec Pablo Longoria, le coach Roberto De Zerbi et le conseiller Fabrizio Ravanelli.