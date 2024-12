Donnarumma et le PSG, c’est fini dans six mois ‍!

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Tout proche de prolonger, Gianluigi Donnarumma aurait finalement pris la décision de quitter le PSG à la fin de la saison selon la presse espagnole. Un chantier de plus pour Luis Campos et Luis Enrique dans la capitale.

En négociations avec le Paris Saint-Germain pour prolonger son contrat au-delà de juin 2026, Gianluigi Donnarumma a brutalement mis fin aux négociations avec le champion de France en titre. Le gardien italien a très mal vécu les dernières semaines et notamment sa relégation en tant que numéro deux lors du match de Ligue des Champions sur la pelouse du Bayern Munich au profit de Matvey Safonov. « Gigio » a depuis retrouvé sa place et était titulaire contre le RB Salzbourg mardi soir en Ligue des Champions, mais quelque chose s’est cassé au point que Gianluigi Donnarumma demande à quitter le PSG en juin prochain.

Selon les informations de Todo Fichajes, la décision de l’ancien gardien de l’AC Milan est définitive et plusieurs options sont sur la table pour son avenir. Valorisé à environ 40 millions d’euros par le PSG, le gardien de 25 ans a reçu des offres colossales de l’Arabie Saoudite. Mais alors qu’il est encore jeune, le capitaine de l’Italie ne veut pas entendre parler de cette destination et entend poursuivre sa carrière en Europe. Deux options sont donc priorisées par Donnarumma et son entourage : la Premier League et la Liga. En Espagne, l’Atlético de Madrid est plusieurs fois venu aux renseignements afin de prendre la suite de Jan Oblak.

Le FC Barcelone est également une option envisagée, mais les deux cadors de la Liga n’ont pas fait d’offre au PSG pour Gianluigi Donnarumma. Si le gardien italien ne trouvait pas de porte de sortie en Angleterre ou en Espagne, un retour en Série A pourrait alors voir le jour. La Juve est attentive au dossier, tout comme l’Inter. Sa destination n’est donc pas encore connue mais à priori, l’avenir du gardien parisien ne devrait plus s’écrire en Ligue 1 la saison prochaine. Un chantier de plus pour l’état-major du Paris Saint-Germain mais surtout une occasion en or de foncer sur un gardien à 100% compatible avec Luis Enrique, ce qui n’est pas le cas de Gianluigi Donnarumma.