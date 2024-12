65 millions jetés en l'air, le mercato de l'OM fait hurler McCourt 

Dans : OM.

La mi-saison approche et du côté de l’OM, le constat est terrible pour quatre des six joueurs les plus chers du dernier mercato, à savoir Elye Wahi, Lilian Brassier, Ismaël Koné et Jonathan Rowe… tous remplaçants.

Malgré les rumeurs de vente de l’Olympique de Marseille à l’Arabie Saoudite, un homme est toujours présent et voit sa cote de popularité augmenter au fil des mois dans la cité phocéenne : Frank McCourt. Cette semaine, le patron américain de l’OM a remis au pot pour permettre à Marseille de passer la DNCG sans encombre. L’été dernier, le natif de Boston avait également signé un gros chèque à Pablo Longoria pour financer le mercato estival de Roberto De Zerbi et de Medhi Benatia. Plusieurs joueurs achetés il y a six mois donnent satisfaction à l’entraîneur italien : Mason Greenwood, Geronimo Rulli, Adrien Rabiot, Pierre-Emile Hojbjerg ou encore Neal Maupay. En revanche, quatre des six joueurs les plus chers du dernier mercato sont abonnés au banc et cela fait tâche comme le souligne La Provence dans son édition du jour.

Le quotidien régional fait un zoom sur Elye Wahi (25 ME), Lilian Brassier (11 ME), Ismaël Koné (13 ME) et Jonatahn Rowe (16 ME), quatre jeunes joueurs prometteurs qui n’ont cependant pas convaincu Roberto De Zerbi durant leurs six premiers mois sur la Canebière. En ce qui concerne Wahi, son cas est régulièrement évoqué mais pour l’ancien Lensois, un départ n’est pas du tout envisageable. L’international espoirs français de 21 ans veut prouver à son entraîneur qu’il ne s’est pas trompé en misant sur lui. Et même si son temps de jeu s’est réduit au fil des semaines, il souhaite rester. Malgré des informations contradictoires à ce sujet, l’OM n’entend pas vendre son jeune attaquant selon La Provence car pour une fois, le club phocéen veut prôner la patience. Lilian Brassier bénéficiera-t-il de la même clémence ?

Lilian Brassier et Ismaël Koné déçoivent

C’est moins sûr car les « prestations inquiétantes » de l’ancien Brestois ont jeté un réel doute en interne sur sa capacité à s’imposer à l’OM et à supporter la pression d’un tel club. Mais un départ dès le mois de janvier ne sera pas simple à finaliser puisque le joueur n’est que prêté avec option d’achat automatique en fin de saison. Si départ il y a, il devrait donc plutôt intervenir en juin prochain. La situation d’Ismaël Koné est également préoccupante. Considéré comme un très grand espoir du football mondial à son arrivée, l’international canadien déçoit au point de passer derrière Hojbjerg, Rongier, Rabiot et même Nadir dans la concurrence des milieux de terrain.

« Même pas à 50% de son potentiel » selon Adrien Rabiot, l’ancien joueur de Watford, parfois nonchalant, va vite devoir redresser le tir s’il veut avoir un avenir à l’Olympique de Marseille. Enfin, le dernier cas, celui de Jonathan Rowe est sans doute le moins inquiétant. Le jeune ailier anglais de 21 ans s’était imposé dans le onze de départ, profitant d’un coup de mou de Luis Henrique. L’ex-pépite de Norwich a montré de belles choses, mais il est ponctuellement victime du changement de système de l’OM en 3-4-3 avec le retour de Rongier et le repositionnement de Rabiot un cran plus haut. A l’approche du mercato hivernal, ces quatre dossiers seront en tout cas à suivre de près alors que l’Olympique de Marseille compte se montrer actif au mois de janvier pour ajuster l’effectif de Roberto De Zerbi et le rendre encore plus compétitif.