Balerdi patron de l'OM, un ancien du club est écœuré

Par Mehdi Lunay

Souvent critiqué par les supporters depuis son arrivée à l'OM, Leonardo Balerdi s'est accroché pour devenir capitaine de l'équipe phocéenne sous De Zerbi. Une promotion qui dérange Souleymane Diawara.

Le public du stade Vélodrome n'est pas réputé facile et c'est encore moins le cas quand on commet des erreurs grossières. Leonardo Balerdi a pu le vérifier depuis son arrivée à l'OM en 2020. Promesse du football argentin et transfuge de Dortmund, le jeune défenseur central s'est parfois montré très fébrile à Marseille. Des bourdes passagères qui en ont fait la tête de Turc du public phocéen. De quoi détruire certains hommes, pas Balerdi. 4 ans plus tard, l'Argentin est un titulaire indiscutable de l'OM. Les sifflets sont de moins en moins nourris à son encontre, surtout vu son utilité dans le onze de Roberto de Zerbi.

Balerdi capitaine, Diawara est gêné

Preuve de la grande confiance accordée par le coach italien pour son défenseur, il l'a nommé capitaine de l'OM en début de saison. Cela souligne les progrès de Leonardo Balerdi à Marseille. Une belle histoire qui n'est pas du goût de Souleymane Diawara. Interrogé par Free Foot, l'ancien défenseur central sénégalais a égratigné son successeur argentin à l'OM qu'il juge indigne de porter le brassard olympien.

« Je n’ai rien contre Balerdi, mais quand on m’a dit capitaine… il y a des choses qui ne doivent pas passer », a t-il lâché sèchement en interview. Un procès d'intention bien sévère pour Balerdi dont le caractère et les qualités techniques sont loués sur la Canebière voire très loin du Vieux Port. En effet, Leonardo Balerdi s'est installé en équipe d'Argentine. Rejoindre l'Albiceleste, championne du monde en titre, est sûrement la meilleure preuve de la qualité du défenseur marseillais.