OM ‍: Virer 20 joueurs, le jour où Benatia a vu rouge

Sur une bonne dynamique, l’Olympique de Marseille donne enfin satisfaction à ses dirigeants. Cela n’a pas toujours été le cas cette saison. Il y a encore quelques semaines, le conseiller sportif Medhi Benatia était tenté de chambouler l’effectif de Roberto De Zerbi.

On commence à connaître le caractère de Medhi Benatia. Lorsque les choses ne se passent pas comme il le souhaite, le conseiller sportif de l’Olympique de Marseille n’est pas du genre à rester sans rien faire. Les contre-performances des Marseillais au Vélodrome l’ont donc particulièrement agacé. A tel point que le bras droit du président Pablo Longoria a envisagé de chambouler l’effectif. Dans un entretien accordé à La Provence le 20 novembre dernier, c’est-à-dire avant les trois victoires consécutives, le futur directeur sportif a révélé ses mauvaises impressions sur la compétitivité du groupe.

Le Classique a agacé Benatia

« Si tu regardes le match de Montpellier ou la victoire à Nantes (succès 0-5 et 1-2), tu te dis qu'il ne manque pas grand-chose, a confié Medhi Benatia au quotidien régional. Si tu regardes les défaites contre Paris (0-3) et Auxerre (1-3), tu as l'impression qu'il faut six défenseurs centraux, quatre latéraux, quatre milieux, trois ailiers, trois attaquants… Il y a une balance à faire. Déjà, il faut récupérer nos joueurs à 100% de leurs capacités mentales. Quand je vois les buts qu'on prend… »

« Avant de parler du mercato, il faut donc récupérer ces joueurs et leur faire comprendre que ce comportement n'est pas négociable, prévenait le dirigeant. Après, on avisera sur les postes où on peut se renforcer à moindre coût car on n'a pas un budget illimité. Mais même si j'ai une idée très claire sur nos besoins, partagée avec Pablo et le coach, ce serait irrespectueux d'en parler maintenant car il reste des matchs importants. Et vous vous doutez bien que je ne vais pas faire cette connerie. » Depuis, les progrès de l’Olympique de Marseille ont peut-être calmé les envies de Medhi Benatia.