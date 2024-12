Tottenham veut recruter à Lens en janvier

Dans : Lens.

Par Corentin Facy

Solide titulaire aux yeux de Will Still au RC Lens depuis le début de la saison, Andy Diouf attire les convoitises en Premier League puisque Tottenham a coché son nom dans l’optique du mercato hivernal.

Recrue phare du RC Lens en juillet 2023 pour 14 millions d’euros en provenance du FC Bâle, Andy Diouf a connu une première saison contrastée chez les Sang et or. Pas véritablement titulaire sous les ordres de Franck Haise, l’international espoirs français est nettement plus utilisé par Will Still, qui fait régulièrement appel à lui dans le onze de départ. Les excellentes prestations du milieu de terrain de 21 ans n’ont d’ailleurs pas échappé aux scouts des plus grands clubs européens. La preuve, Give Me Sport révèle que Tottenham, en crise de résultats en Premier League, est très intéressé par le joueur et aimerait le recruter dès le mois de janvier.

🚨🆕 #Lens 🇫🇷

AS Roma, Napoli, Crystal Palace, West Ham and Tottenham are monitoring French midfielder Andy Diouf, 21, after catching the eye at Lens. pic.twitter.com/4epjgYVBDC — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) December 13, 2024

Les Spurs sont les plus chauds sur le dossier mais ils devront faire vite s’ils veulent boucler l’arrivée d’Andy Diouf, car le Lensois est un joueur extrêmement convoité. Le spécialiste turc du mercato Ekrem Konur indique de son côté que Rome, Naples, Crystal Palace et West Ham sont également intéressés par un joueur que Lens ne souhaitera sans doute pas vendre en-dessous des 20 millions d’euros au minimum. Will Still espère même le conserver en janvier, mais Tottenham est en crise et a besoin de renfort dans l’immédiat. Les Spurs pourraient donc faire sauter la banque pour s’offrir Andy Diouf à Noël et en cas d’offre démesurée, le président lensois Joseph Oughourlian aura du mal à craquer, lui qui espérait vendre pour 100 millions d'euros l'été dernier.