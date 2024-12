PSG ‍: 50 millions et un pourcentage, Nasser Al-Khelaïfi baisse ses prétentions

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Une grosse vente cet hiver, les discussions en cours entre le PSG et le RB Leipzig. Avec une offre qui pourrait faire mouche.

Nasser Al-Khelaïfi et Oliver Mintzlaff ont récemment débuté des discussions jugées comme très positives au sujet de l’avenir de Xaxi Simons. Le joueur a été prêté au RB Leipzig l’an dernier et de nouveau cette saison, mais le règlement de la Bundesliga est très clair, et un troisième prêt est interdit, puisque ce serait considéré comme un transfert déguisé. Les relations sont bonnes entre les deux clubs, et le milieu de terrain néerlandais, actuellement blessé mais qui se rapproche d’un retour, est désireux de continuer l’aventure dans l’ex-Allemagne de l’Est, malgré la saison moins convaincante que vit le RB Leipzig. Le PSG est prêt à écouter les offres et cela a déjà discuté entre les deux camps, affirme Sport Bild.

Un nouveau prêt n'est plus permis

Nasser Al-Khelaïfi souhaitait récupérer 80 millions de la part du joueur formé en partie au FC Barcelone, et qui est international néerlandais. Mais la perspective est moins positive actuellement pour le club allemand, qui a fait une contre-proposition qui pourrait faire mouche selon la presse d’outre Rhin. Oliver Mintzlaff a émis le souhait de parvenir à un accord autour de 50 millions d’euros, mais un pourcentage acquis au PSG en cas de revente. Une proposition qui pourrait faire mouche car le fameux pourcentage pourrait permettre de faire gonfler le prix final de l’opération. Et donnerait satisfaction à tout le monde, alors que Simons rêve de continuer l’aventure en Bundesliga pour les années à venir.