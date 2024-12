L1 ‍: Toulouse met à genoux l'ASSE sur le gong

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Ligue 1, 15e journée

Stadium

Toulouse-ASSE 2-1

Buts : Babicka (55e), Aboukhlal (85e) pour Toulouse ; Stassin (53e) pour l’ASSE

Dominateur, Toulouse a du néanmoins attendre les derniers instants pour l'emporter sur l'AS Saint-Etienne 2-1.

Barragiste en Ligue 1, l'ASSE doit son mauvais classement à son parcours catastrophique à l'extérieur. Un visage fébrile qui se voyait en première mi-temps puisque le TFC dominait nettement. Il fallait plusieurs énormes ratés des attaquants toulousains pour maintenir le 0-0 au repos. Contre le cours du jeu, les Verts passaient devant. Stassin marquait son premier but pour Saint-Etienne. Une joie de courte durée puisque la défense stéphanoise laissait Babicka libre au second poteau. Toulouse égalisait une minute et demi après l'ouverture du score. Si les Verts avaient deux belles occasions stoppées par Restes, le TFC avait le dernier mot. Aboukhlal crucifiait Larsonneur de la tête pour faire 2-1. Grâce à ce succès, Toulouse remonte à la 8e place de Ligue 1 (21 pts) tandis que l'ASSE reste 16e (13 pts).