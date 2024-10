Inondations en France ‍: ASSE-Lens est maintenu

Dans : Ligue 1.

Par Hadrien Rivayrand

Ce samedi en Ligue 1, Saint-Etienne reçoit le RC Lens (19h) à Geoffroy-Guichard. Une rencontre longtemps menacée à cause des inondations mais qui se déroulera bien entre les deux formations.

Ces derniers jours, la région du Rhône a été frappée par des intempéries assez conséquentes. Des inondations nombreuses sont à déplorer, notamment aux alentours de Saint-Etienne. De quoi remettre en question la bonne tenue de la rencontre de Ligue 1 entre le club du Forez et le RC Lens, prévue ce samedi à Geoffroy-Guichard. Mais finalement, la rencontre aura bien lieu, les conditions s'étant améliorées ces dernières heures, avec la réouverture notable de l'A47, l'axe est-ouest qui relie Lyon à Saint-Etienne et qui était préalablement sous les eaux.

Tout rentre dans l'ordre, Geoffroy-Guichard fera le plein contre le RC Lens

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par AS Saint-Étienne (@asseofficiel)

Cette réouverture permettra aux 1500 fans lensois de pouvoir se rendre Geoffroy-Guichard. Le cortège officiel des supporters des Sang et Or a d'ailleurs justement rendez-vous à la sortie 13 de l'A47. Les CRS les escorteront ensuite jusqu'à l'enceinte stéphanoise. Cette dernière sera, pour rappel, à guichets fermés. 37 000 personnes sont attendues pour pousser des Verts encore malades mais qui comptent bien enchainer à domicile en Ligue 1 après leur succès face à Auxerre avant la trêve internationale. Ce sera aussi la première fois de la saison que l'AS Saint-Etienne pourra bénéficier de son stade totalement plein. Le club devait faire auparavant avec des huis clos partiels. Une bonne nouvelle donc pour le spectacle entre Saint-Etienne et le RC Lens, deux belles institutions du football français.