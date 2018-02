OM-FCGB : Une paix historique face aux interdictions ?

Dans : Ligue 1, OM, Bordeaux.

Cela fait partie des rivalités historiques du football français, et les supporters se plaisent à l’entretenir.

Ainsi, les fans de Bordeaux et de Marseille se détestent cordialement, et se chambrent régulièrement, notamment au sujet de l’invincibilité décennale des Girondins à domicile face à l’OM. Mais ce dimanche, c’est au Vélodrome que la rencontre aura lieu, avec un autre problème en toile de fond. En effet, comme souvent à presque chaque match de Ligue 1, une interdiction de déplacement de supporters a été prise par les autorités. Les fans de Bordeaux ont clamé leur intention de la braver, eux qui avaient déjà vu plusieurs de leurs membres passer la nuit en garde à vue après le match à Strasbourg.

Pour montrer que les supporters peuvent se déplacer en France afin de soutenir leur équipe sans débordement, les Ultra Marines tentent actuellement de conclure une paix historique avec les fans de l’OM, afin d’avoir le même accueil bienveillant qu’en Alsace. Une unité qui pourrait servir d’exemple, mais qui n’est pas encore gagnée. En effet, selon L’Equipe, des groupes de supporters de l’OM (et notamment le CU 84) seraient favorables à cette demande, tandis que d’autres seraient plus réticents. Des discussions en ce sens devraient se poursuivre dans les prochains jours, et pourrait peut-être montrer que la passion des supporters pour leur club, est encore plus forte qu’une vieille rivalité.