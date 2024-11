Rennes ‍: Une grosse surprise bientôt officialisée ‍?

Dans : Rennes.

Par Quentin Mallet

Il ne fait plus aucun doute que Julien Stéphan va être débarqué de son poste d'entraîneur du Stade Rennais. Pour le remplacer, un nouveau nom est désormais évoqué.

La déroute rennaise dimanche à Auxerre a scellé le sort de l'actuel entraîneur du club breton. Le dernier suspense concerne seulement la date et l'heure de l'annonce du limogeage de Julien Stéphan, qui mardi encore assurait l'entraînement. Selon Ouest-France, le technicien de 44 ans pourrait être débarqué ce mercredi ou au plus tard jeudi, en tout cas avant le week-end prochain et la réception de Toulouse, dimanche au Roazhon Park. Désormais, c'est le nom du successeur de Julien Stéphan qui passionne les supporters du Stade Rennais, ces derniers attendant des dirigeants bretons qu'ils frappent un grand coup et nomment un technicien capable de renverser la table et de Make Rennes Great Again. A l'heure où les États-Unis viennent d'élire Donald Trump, c'est un technicien venant de Major League Soccer qui pourrait signer à Rennes.

Rennes a le regard tourné vers les USA

SRFC : Beye, Garcia ou Conceição, Rennes vise du lourd https://t.co/FNR641OZp5 — Foot01.com (@Foot01_com) November 5, 2024

Depuis 48 heures, les noms de Rudi Garcia, Habib Beye, Sergio Conceiçao ou même Franck Hause étaient cités pour s'installer aux commandes du Stade Rennais, mais le quotidien régional ajoute un nouveau nom à cette liste. Guillaume Lainé, journaliste de Ouest-France, affirme que Wilfried Nancy, qui est également cité pour remplacer Olivier Dall'Oglio, fait désormais partie de la short-list pour succéder à Julien Stéphan, même s'il n'est pas le grandissime favori. « Le Franco-canadien Wilfried Nancy, champion de MLS en titre avec Columbus Crew est une piste surprenante, qui apparaîtrait pour le moins risquée dans le contexte rennais actuel… », précise notre confrère. Et ce dernier de calmer une autre piste, celle menant à Sergio Conceiçao, puisque ce dernier n'aurait pas été contacté par les dirigeants rennais, même si évidemment tout peut encore aller très vite dans ce dossier.