SRFC ‍: Beye, Garcia ou Conceição, Rennes vise du lourd

Dans : Rennes.

Par Hadrien Rivayrand

Le Stade Rennais va très certainement devoir faire un choix fort dans les prochaines heures, en se séparant de Julien Stéphan. Pour le remplacer, les Bretons ont quelques idées en tête, dont Habib Beye.

Julien Stéphan est plus que jamais menacé du côté du Stade Rennais depuis l'humiliation subie à Auxerre le week-end passé en Ligue 1. Sauf rebondissement, le technicien français sera démis de ses fonctions. Et si un tel scénario se passait, il ne partirait pas les mains vides. Selon Daily Mercato, Stéphan devrait en effet toucher une indemnité de 3,6 millions d’euros en cas de limogeage. Un petit budget pour le Stade Rennais, qui avait prolongé son entraineur jusqu'en 2026. Il faudra donc le remplacer intelligemment. Et les Bretons ont des belles idées en tête.

Le Stade Rennais vise du très beau monde

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Stade Rennais F.C. (@staderennaisfc)

D'après France Bleu, le profil d'Habib Beye est actuellement étudié avec sérieux par la direction rennaise. L'ancien de l'OM avait d'ailleurs été reçu l'an dernier par les pensionnaires du Roazhon Park en faisant bonne impression, même si Julien Stéphan avait finalement été choisi. Concernant Beye, les Bretons redoutent surtout son manque d'expérience. Mais il pourrait se voir confier le poste avec une idée en tête pour le club : placer Franck Haise l'été prochain. Arnaud Pouille, président exécutif du Stade rennais, serait séduit par cette idée. Pour garder son poste, Beye devrait donc très vite rassurer ou il laisserait alors la main dans quelques mois.

Autre nom en tête pour Rennes : Rudi Garcia. C'est en tout cas l'idée de Frederic Massara, avec lequel il a travaillé à Rome. Problème, l'ancien de l'OM ne se voit pas signer à court terme au Stade Rennais. Enfin, la piste Sérgio Conceição est également de la partie. L'ancien de Nantes ou encore de Porto possède l'avantage de parler français, ce qui plait beaucoup à François Pinault. Le Portugais serait en plus chaud pour prendre son rôle rapidement dans la capitale bretonne. Problème de taille pour cette piste XXL, le fait que Conceição coûte cher, alors que Rennes devra donner des indemnités déjà lourdes à Julien Stéphan...