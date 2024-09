PSG ‍: Dembélé retrouve son vrai niveau, Riolo est dépité

Dans : PSG.

Brillant en Ligue 1 depuis le début de la saison, Ousmane Dembélé restait sur un doublé contre Brest. Mais face à Gérone mercredi en Ligue des Champions, l’international français est retombé dans ses travers.

La saison dernière, Ousmane Dembélé a été un joueur frustrant pour les supporters du Paris Saint-Germain. Capable de réaliser des dribbles magnifiques, l’international français ne s’est pas montré assez décisif dans le dernier geste. Luis Enrique travaille au quotidien avec son ailier, un joueur qu’il adore, mais qui doit impérativement améliorer sa finition. Le début de saison de Dembélé était prometteur avec trois buts en Ligue 1 dont un doublé ce week-end face à Brest. On pensait alors que l’ancien attaquant du Barça était lancé et que les buts allaient s’empiler, mais le match de mercredi face à Gérone en Ligue des Champions a rappelé que ce ne serait pas aussi simple.

Maladroit, le n°10 du PSG a raté une occasion monumentale en seconde période, en face à face avec le gardien, sans jamais réussir à tirer. Cela n’a rien de très surprenant pour Daniel Riolo, qui a tapé sur Ousmane Dembélé dans l’After Foot sur RMC. Pour le journaliste, l’attaquant de l’Equipe de France est simplement revenu à son niveau normal et il va falloir s’y habituer. « Dembélé, ça a toujours été la frustration, 'je ferme les yeux ça peut rentrer’. Ce qui le caractérise le mieux, c’est le but contre le Barça l’année dernière : le contrôle raté, le pied qui part en arrière avec la glissade et le ballon sous la barre » a lâché le journaliste, pas tendre avec un joueur qui est pourtant indispensable au Paris Saint-Germain depuis plus d’un an, grâce à sa faculté à créer des décalages, que ce soit par les dribbles individuelles mais également par les combinaisons qu’il parvient à trouver avec ses coéquipiers.

L'efficacité de Dembélé encore critiquée

La saison dernière, son duo avec Achraf Hakimi sur le côté droit de l’attaque parisienne a été l’une des plus grosses forces de l’équipe. En ce début de saison encore, Dembélé est en jambes, et son activité est indéniable. Le joueur passé à Rennes et Dortmund doit cependant trouver une certaine forme de régularité dans le dernier geste, sans quoi il ne sera jamais épargné par les critiques. Reste maintenant à voir si Luis Enrique tolèrera longtemps ce genre de match de la part de son attaquant, qu’il attend beaucoup plus tueur dans la surface de réparation adverse. Il faudra au moins ça pour compenser la perte de Kylian Mbappé et de ses plus de 30 buts par saison.